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04:17
Блогер-путешественник объехала ХМАО и ЯНАО, чтобы добраться в Нефритовую долину. Фото, видео
04:15
Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином
04:10
Zeit: встреча Зеленского и Байдена по «плану победы» в ФРГ рискует сорваться
В России начался фестиваль «Монетная неделя»: что это, как поучаствовать
04:06
В Екатеринбурге продают квартиру в старинном купеческом особняке. Скрин
04:05
В Китае поздравили Путина с днем рождения при помощи сотен дронов
03:44
В России забили тревогу из-за массовых жалоб на некачественную косметику
В Киеве обсуждают сдачу своих территорий: на какие уступки может быть готова Украина
03:41
Россияне получат более высокую пенсию по старости в 2025 году, чем запланировано
03:10
Редкое природное явление озарило небо над Челябинском. Фото
02:47
Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения
Что известно о российской спортсменке Елене Смирновой, которая погибла на соревнованиях
02:36
Рейс авиакомпании «Ямал» в Тюмень задержан почти на сутки. Скрин
02:34
Незнание мигрантами русского языка стало проблемой для бизнеса России
02:19
Между ХМАО и ЯНАО введены дополнительные речные рейсы
Нигерийский рэп, плакаты в воздухе и звонок Эрдогана: как Путина поздравляли с днем рождения
02:17
Свердловчанин поймал 11 щук за три часа рыбалки. Фото
1
02:06
Белый дом не смог подтвердить информацию об оружейном бизнесе Виктора Бута
01:49
De Telegraaf: в Нидерландах резко сократили замороженные российские активы
Мишустин готовит рынок труда к окончанию СВО
01:32
В Челябинской области продают сырный завод за 55 миллионов рублей
01:30
В ХМАО сразу пять участников СВО награждены орденами посмертно. Фото
01:24
Центробанк объявил «Монетную неделю» в России
1
Два российских солдата выдержали двухчасовой обстрел 30 боевиков ВСУ: главное об СВО к 7 октября
00:58
Жителей Первоуральска затопило соседскими фекалиями. Видео
00:47
Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию для Украины на торецком направлении
1
00:47
Кадыров в день рождения Путина сделал подарок бойцам СВО
1
Эрдоган признал правоту Путина в ударах по судам Украины в Черном море
00:46
Пермский поставщик лечебного питания оштрафован на полмиллиона рублей
00:44
Подачу воды в челябинском Озерске задерживают из-за затянувшегося ремонта
00:35
Тюменка четвертый год не может добиться наказания для покалечивших ее медиков
2
Не только Шерлок: 10 звездных ролей Василия Ливанова
00:31
Зеленский заявил, что сделает свой «план победы» публичным
2
00:27
Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя из-за жалоб студенток
00:25
Сотрудники Бакальчука покинули один из главных офисов Wildberries
Алкоголизм, побои жены и сын-уголовник: тяжелая судьба Василия Ливанова
00:19
Литва в рамках санкций передаст Украине изъятые в российском поезде штаны
3
07 октября 2024
23:51
В Петербурге провели масштабный рейд по поиску нарушений среди мигрантов
23:47
«Строки из него лились»: друг рассказал о рэпере, найденном мертвым в Екатеринбурге
Психическая болезнь или просто игра: кто такие квадроберы и почему с ними борются в Госдуме
23:37
NZZ: Зеленский рискует стать излюбленным объектом ненависти Трампа
1
23:27
Курганский лось, похожий на зомби, умер от инфаркта
2
23:23
Дневные температуры в Челябинске опустятся ниже нуля. Скрин
Встреча Путина с Пезешкианом и возвращение посла в США домой: о чем Ушаков рассказал журналистам
23:20
Тюменские спасатели вызволили из огня четырех человек. Фото
23:19
FT: киевские чиновники обсуждают сдачу своих территорий России
13
23:05
В Свердловской области пошел первый снег. Видео
1
Мишустин подскажет старшеклассникам, какие профессии выбрать
23:01
Грузия захотела помириться с Россией
8
22:55
В Тюмени 6-летний ребенок на велосипеде попал под колеса авто. Фото
22:26
Коммунальщика лишат премии за год за отключение воды в челябинском Озерске
4
Что известно о генералах, которых уволил Путин: биографии. Фото
22:16
В Курганской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
22:06
Открытие месторождений, полет со стерхами и завод в Сабетте: семь визитов Путина на Ямал
22:04
Как не прогадать с выбором авто: лучшие китайские модели с пробегом на российском рынке
В Подмосковье самосвал раздавил семь легковушек. Фоторепортаж
21:58
ВС РФ вытеснили элитный украинский спецназ с Волчанского завода
21:37
В ХМАО начался снегопад. Видео
2
21:26
Боевики «Хезболлы» высадились в Израиле на дельтапланах
3
Что известно о массовом ДТП в Подмосковье: грузовик смял семь легковушек. Фото, видео
21:26
Попавший в больницу Гайсин нанял московских юристов для войны за отнятый бизнес
4
21:14
Назначение главы СК, зомби-лось, отопление в Кургане: главное за 7 октября
21:14
«Автомобилист» вырвал победу в КХЛ после трех поражений подряд. Видео
Российские войска освободили населенный пункт Гродовка в ДНР: карта СВО на 7 октября
21:09
В Чечне задержали учителя, который оскорбил христиан
4
21:00
Пермская компания выплатила компенсацию ребенку, которому сломали ребра в ДТП
21:00
Российская спортсменка утонула во время заплыва в Барселоне
1
О после России в США и семье Путина: о чем Песков рассказал журналистам
20:59
В Тюмени взлетят цены на замену зимней резины
1
20:57
Водителя самосвала обвинили в смертельном ДТП в Подмосковье
6
20:55
В ЯНАО избавляются от аварийного жилья, а самолет, летящий в Надым, изменил курс: события дня
«Пахал, как раб на галерах»: фотогалерея ярких моментов жизни Путина
20:51
Бастрыкин поможет челябинцам добиться переселения из аварийного дома
20:48
Губернатор ХМАО Кухарук отказался от служебного Mercedes предшественницы. Инсайд
5
20:47
Прокуратура не нашла нарушений в выставке картин мэра Краснокамска Быкариза
20:46
Работал с Витей АК и «9 Грамм»: что известно о рэпере, чей труп нашли в гараже в Екатеринбурге
1
20:46
Челябинский завод-банкрот Роскосмоса оценил пансионат на берегу двух морей. Скрин
20:40
Суд арестовал нового фигуранта по делу экс-невестки Чернецкого
20:30
Путин выразил соболезнования по случаю смерти кардиохирурга Акчурина
20:27
В Кургане восемь автобусных маршрутов изменят движение из-за ремонта
1
20:23
Мэрия Тюмени показала, как украсят город к Новому году. Фото
20:21
Bloomberg: Израиль ударит по ядерному объекту Ирана
1
20:13
Пермские власти назвали итоги работы новых автобусных маршрутов
20:11
В Нигере записали рэп для Путина. Видео
20:08
Врач рассказал, безопасно ли принимать статины против холестерина
4
20:01
Генштаб ВСУ запаниковал из-за ситуации на линии фронта
20:00
Кружили и бились в конвульсиях: URA.RU составило хронологию появления зомби-косуль в Курганской области
2
19:59
Глава СК поручил разобраться с инцидентом в пункте выдачи товаров «Озон» в Сургуте
19:59
Когда выгодно покупать шубы в Тюмени
1
19:57
«Он подарил Борису больше 10 лет»: Наина Ельцина о смерти хирурга Рената Акчурина
19:47
В Тюмени резко изменилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
19:47
Baza: военкора «Тринадцатого» арестовали за насилие к представителю власти
1
19:47
Нидерландский авиаперевозчик возмущен нечестной конкуренцией с Китаем за небо России
15
19:46
УГМК продвигает стройку огромных теплиц под Екатеринбургом: итоги кулуарной операции
19:45
Губернатор ХМАО Кухарук провел реформу стройблока правительства. Инсайд
5
19:40
Самолет ямальского авиаперевозчика развернулся в небе из-за технического сбоя
19:40
Якушев: новый бюджет соответствует поручениям Путина, включая индексацию пенсий
19:40
В Екатеринбурге в гараже нашли труп рэпера. Фото
1
19:37
В Следкоме и МЧС подтвердили отставки генералов
1
19:34
Курганские полицейские устроили облаву на нелегальных мигрантов. Видео
2
19:34
В ХМАО работникам тюменской фирмы почти полгода не выдают зарплату
1
19:32
Ушаков: Россия хочет исключить Талибан* из списка террористов
7
19:29
Чем известен главный следователь ХМАО Мокшин, которому продлен срок полномочий
1
19:28
ФНС требует обанкротить компанию «Эталон» экс-владельцев ЧЭМК Антиповых
1
19:24
У военного из Екатеринбурга, обвиненного в домогательствах, нашли секс-игрушки
1
19:21
Дороги в Сургуте будут ремонтировать по новой технологии
1
19:17
«Средневековые подходы»: Кадыров пришел в бешенство из-за высылки мигрантов из РФ
94
19:16
Суд арестовал имущество начальника отдела Минобороны Ширинкина
1
19:12
Юрист и бизнесвумен первыми заявились на пост мэра Челябинска
3
19:09
В Калининграде раскрыли мошенничество на сотни миллионов при строительстве училища
4
19:09
Екатеринбуржцы выстраиваются в очереди в шиномонтажки перед первым снегом
1
19:08
Челябинский город Росатома отключают от холодной воды
1
19:05
В Минсельхозе призвали россиян молиться ради урожая
21
19:04
Власти потратят миллионы на снос скандальной пермской высотки
19:04
Студент челябинского медколледжа стал участником шоу «СуперНиндзя». Фото
19:03
Мэр Тюмени определил места для создания новых парков
2
19:03
«Сима-ленд» поздравил Путина с днем рождения. Видео
1
18:56
Глава Минздрава Мурашко: человек способен жить до 120 при профилактике болезней
24
18:49
Поддержка Трутнева, разгром Чиркунова и хоккей: сколько раз и зачем Путин приезжал в Пермь
2
18:49
Модель из ХМАО показала закулисье финала конкурса красоты «Мисс Россия». Фото
18:46
Король Великобритании перестал лечиться от рака
1
18:45
Липучки или шипы: какую зимнюю резину выбрать
6
18:43
Агутин остался доволен выступлением в Салехарде. Видео
18:39
Власти ХМАО обозначили масштабы строительства дорог в Ханты-Мансийске
2
18:38
Школьники из ЛНР побывали на цирковом шоу в Перми. Фото
18:36
В Кургане частично открыли проезд по проспекту Конституции
1
18:35
Жители ЯНАО стали пассажирами «автобуса красоты»
18:33
В Челябинске более 100 ресторанов и кафе принимают гостей с собаками
2
18:32
В Кремле рассказали, как поздравили Путина с днем рождения
18:30
Открытие школы, здравоохранение, и заседание Госсовета: когда и зачем Путин приезжал в Курган
2
18:28
Осужденный за взятку пермский экс-министр покинет колонию строгого режима
1
18:27
Ушаков: Антонов успешно выполнил свою миссию
1
18:21
Стали известны сроки расширения моста, ведущего в центр Екатеринбурга
1
18:16
В Тюмень из Воронежа привезут колесо обозрения
18:16
ЛДПР попробовала себя в роли орков и эльфов в штабе Нового Уренгоя. Фото
18:10
Пермский кот-толстяк Крошик схитрил, чтобы весить меньше. Видео
18:00
Арестованы поджигатели дома старушки-волонтера СВО из Нижнего Тагила. Видео
17:54
Размер ущерба по новому делу Лерчек составит один миллион долларов
17:48
Челябинский губернатор Текслер выступил в Совфеде при обсуждении бюджета РФ
17:48
Два бойца ВС РФ удержали позицию под натиском 30 украинских солдат
17:47
Участница шоу «Танцы» и хореограф из Амстердама станут судьями фестиваля в ЯНАО
17:47
Экс-чиновник Росреестра ЯНАО, пойманный с помощью видеокамер, пойдет под суд
1
17:46
Пермского ресторатора будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам
1
17:46
Названа неожиданная причина резкого удорожания меда в Екатеринбурге
17:45
«Струя бобра и жир»: в Курганской области открыли охоту на животных, из которых делают эликсир здоровья
4
17:44
Как получить большую скидку на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
2
17:37
Тюменцы начали крушить электросамокаты перед закрытием сезона
1
17:37
Пермские власти нашли перевозчиков для семи автобусных маршрутов
17:37
Законопроект о снижении сроков пенсионного стажа силовикам в ЯНАО получил двойственную оценку
17:36
Власти отменили особый режим в лесах Пермского края, введенный весной
17:34
Глава Минфина Силуанов: выплаты пенсионерам будут увеличены с января 2025 года
8
17:32
«Заставлял смотреть порно»: военного из Екатеринбурга обвинили в домогательствах к детям
17:30
Власти готовят врип мэра Кургана Науменко к назначению на пост главы города. Инсайд
13
17:26
«Война Апокалипсиса»: Нетаньяху проводит экстренное совещание в годовщину войны с ХАМАС
5
17:22
Пристав из ХМАО получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам
17:22
Артюхов побывал на строящихся объектах в ЯНАО
17:21
СВР: США и Англия причастны к подрыву «Северных потоков», есть доказательства
6
17:19
«Витаминная бомба»: Роспотребнадзор ХМАО назвал самую полезную в мире ягоду
2
17:09
«Был удивлен и шокирован»: Кашпировского заметили в неожиданном месте
9
17:08
Глава СВР раскрыл планы ВСУ в Курской области
2
17:07
Стало известно о причине укрепления оборонительных позиций ВСУ у Покровска
17:06
Мигранты хотят контролировать работу тюменских силовиков
18
17:06
Курганцы обсудят создание набережной на озере Черное
13
17:05
Челябинского туриста избили охранники отеля в Турции
3
17:02
Полпред Жога приехал в госпиталь Минобороны к раненым бойцам СВО. Фото, видео
2
16:56
«Я училась жить у нашего президента»: Глава города ЯНАО Марина Трескова поздравила Путина
1
16:54
Блогер из Перми Савочкин поедет на перевоспитание в деревню к Марине Федункив. Фото
16:51
Главврач курганской больницы не выдавал медикам молоко за вредность
7
16:50
В Екатеринбурге взлетели цены на мед. Инфографика
6
16:49
ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов под Курском
2
16:49
Депутат Голиков рассказал о состоянии девочек, пострадавших в бойне в Челябинске
16:49
Как выглядит нефтебаза в Феодосии, полыхающая после ударов беспилотников. Фоторепортаж
1
16:48
Россияне пожаловались на ухудшение материального положения
9
16:46
Российскому бизнесу рассказали, как снизить затраты на автомобили
4
16:45
Водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объяснил ситуацию
16
16:44
В Москве объявили победителей IT-чемпионата нефтяной отрасли
16:41
В Челябинске работу светового фонтана на реке Миасс продлили на два дня. Фото
16:38
В правительство Ямала устроились студенты
2
16:38
Мэр Перми Соснин рассказал о встрече с Путиным
16:38
Главный следователь ХМАО Мокшин идет на второй срок
16:38
В Екатеринбурге детские сады и школы массово закрываются на карантин из-за ОРВИ
16:37
Власти раскрыли, сколько тюменцев пойдут в армию осенью
1
16:37
Челябинские школьники разработают систему автоматического проветривания классов
16:34
Свердловчанин выиграл 10 миллионов рублей
2
16:33
НАТО дала зловещий сигнал России
12
16:33
Ветерана СВО забили до смерти в Симферополе
5
16:30
Председатель курганского горсуда Куракин лишился статусной должности. Фото
2
16:24
Депутаты поддержали сургутянку, удивившую Лазарева своим пением на телешоу
16:23
Финансовый рынок встревожен падением индекса гособлигаций
6
16:16
Дзюдо, Аркаим и роботы: зачем и сколько раз Путин приезжал в Челябинскую область
16:16
В Тобольске обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов
2
16:15
В Шадринске тепло в дома рассчитывают запустить за девять дней. График
16:07
Челябинца, доведшего жену до суицида, отправили в колонию
1
16:06
«Ответ на мирные усилия РФ»: Лавров о вторжении ВСУ в Курскую область
16:05
В массовой автокатастрофе в Подмосковье погибли три человека. Видео
2
16:04
Лавров рассказал американцам, когда закончится спецоперация
2
16:03
Жителям челябинского дома после проверки прокуратуры починили крышу
16:02
У крупнейшего застройщика Челябинской области ЮУ КЖСИ сменился директор
1
16:01
В селе ЯНАО приступили к монтажу участковой больницы
15:56
Новый уральский полпред раздал помощникам первые поручения
2
15:52
В Магнитогорске запустят сирены воздушной тревоги
1
15:51
В каких городах России пермяки чаще всего покупают квартиры
15:51
Shot: кандидат в депутаты проломил череп ветерану СВО
10
15:50
Воспитанница курганского детдома сбежала в Челябинск ради интернет-друга
15:50
Shot: дрон ВСУ ударил по школе под Белгородом
3
15:47
Пермские приставы закрыли кафе, работавшее без холодильников
1
15:46
Тюменская облдума потратит бюджетные деньги на номера с королевскими кроватями
5
15:45
От следователя до генерала: как продвигалась карьера главы курганского следкома Францишко
3
15:42
Силуанов предсказал конец инфляции
2
15:42
Джинса с бумагой и восточные мотивы: чем тюменские дизайнеры удивят на «Неделе моды.Сибирь»
15:40
Заместителем начальника СКР по Тюменской области стал силовик из Башкирии
15:39
В Екатеринбурге резко выросло количество школ, закрытых из-за пневмонии
15:38
Белоусов срочно обратился к военным по поводу взятия Гродовки
15:34
В Петербурге обанкротился один из лидеров колбасного рынка
12
15:33
Глава депздрава ХМАО ушел в отставку
29
15:29
В ЯНАО избавляются от аварийного фонда жилья
15:27
Минфин перераспределил средства для семейной ипотеки: программа будет продолжена
1
15:26
Махонин рассказал, какие личные качества Путина помогают развитию страны и края
15:25
В США рассказали о попадании российского дрона «Охотник» к американской разведке
19
15:24
Челябинский дзюдоист Батчаев выиграл первенство мира
1
15:24
Губернатор Моор обсудил проблемы с мэром Тюмени, гуляя по Цветному бульвару. Фото
1
15:22
Озвучены параметры вырубки Березовой рощи в Академическом
10
15:21
Силуанов раскрыл приоритет при планировании бюджета
1
15:17
Махонин поручил провести проверку в Пермском округе после пожара в Осенцах
2
15:15
«Скоро страну некому будет защищать»: жители Ямала высказались о возможном запрете квадроберов
3
15:14
Путин уволил восемь генералов
42
15:14
Российский бизнес продлил акцию помощи жителям приграничных территорий
15:12
В Салехарде закрыли детский сад
15:09
Прокуратура наказала челябинский водоканал за затопленные канализацией подвалы
4
15:07
В ХМАО мошенники угрозами заставили подростка сообщать о готовящихся нападениях на школы
15:04
В Тюменской области двое мужчин сгорели в жилом доме
15:00
Коммунальная инфраструктура Ноябрьска полностью готова к зиме
4
15:00
Криминальная четверка свердловчан похитила у «Газпрома» нефть на миллион рублей
5
15:00
В Кургане возник ажиотаж на онлайн-запись на замену резины
14:56
Мишустин ответил на запросы жителей Курской области
14:54
Банк России просит челябинцев сдать металлические деньги
9
14:51
Создание виртуальных моделей школ и садиков упростит их строительство
14:50
Мэр Перми показал, как выглядит изнутри новый пятизвездочный отель. Фото
14:49
В центре Екатеринбурга заметили черный столб дыма. Фото
1
14:48
Нападающий курганского ХК «Зауралье» Закиров покинул команду. Фото
14:39
«Улыбка не сходила с лица»: друзья рассказали о погибших в пожаре в Свердловской области
14:35
Ценные бумаги предприятий челябинского олигарха Зюзина рекордно подешевели
14:34
Где в Тюмени продаются квартиры меньше ста тысяч рублей за квадрат
14:33
Военкомат Сургута начал обучать молодежь на военных водителей
14:31
Лавров назвал разговоры об ударах вглубь РФ «игрой с огнем»
14:30
Курганские VIP поздравили Путина с днем рождения. Фото
14:29
Пермский Следком начал проверку из-за коммунальных аварий в Красновишерске
14:29
Челябинский депутат-фронтовик Бормотов назвал главные задачи бойца на СВО
14:28
В МЧС назвали причину пожара, в котором погибли четверо молодых свердловчан. Видео
14:28
В Челябинске в парке «Плодушка» появился памп-трек. Фото, видео
14:24
Мэрия Сургута отреагировала на жалобы жительницы на шумных мигрантов во дворе
3
14:23
В ЯНАО появятся новые новогодние украшения
14:21
На Тюмень надвигается штормовой ветер с дождем
14:20
ВС РФ освободили Гродовку в ДНР
14:19
Дорожники дважды сорвали открытие дороги в центре Екатеринбурга
14:16
Подписавшим контракт с МО жителям Белгородской области пообещали 3 млн рублей
5
14:14
Сенатор Шептий пожелал стойкости и сил президенту Путину
2
14:05
Мэрия Кургана не смогла лишить маршрутов конкурента основного перевозчика
3
14:00
Вынесен приговор адвокату из Екатеринбурга, которого ловила ФСБ
2
13:56
Песков раскрыл, есть ли у Путина время на встречу с Антоновым
1
13:56
На Ямале три города полностью готовы к зиме
13:55
В Челябинске закупят 15 новых автобусов-«гармошек» для популярного маршрута
13:51
Пермский охотник поймал зараженного зайца
13:51
В Кремле назвали фейком возвращение Бута к торговле оружием
1
13:51
Резкое потепление и ветер придут в Челябинскую область. Скрин
13:50
URA.RU узнало мнение Кремля об идее Запада разделить Украину
13:47
Спустя четыре года мурал Александра Невского нашел новое место в Екатеринбурге. Фото
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13:45
Ирина Болгар обвинила представителей Дурова во лжи
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Почему в Магнитогорске не могут достроить крупную школу почти за 3 млрд рублей. Фото
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«Это не наказание»: в департаменте АПК объяснили причину многомиллионного иска к Салехардскому комбинату
13:40
Пьяный пермяк зарубил топором друга
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13:38
Ямальские учителя оказались самыми высокооплачиваемыми на Урале
13:37
Себестоимость поездки в челябинском транспорте составляет 55 рублей
13:35
Курганцы встретили гадюку в экопарке. Видео
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13:34
В тюменском озере нашли тело рыбака, пропавшего в сентябре
13:33
Сын лидера ОПГ челябинских дорожников пытался выйти из СИЗО
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13:33
Тюменский рыбак поймал огромного налима. Фото
13:27
Жители ХМАО раскритиковали скандальный аквапарк, который открылся после ремонта
13:26
Спасенную Тимофеем Алтушкиным свердловчанку выписали из больницы. Фото, видео
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13:22
Европейским журналистам пригрозили тюрьмой из-за проникновения в Курскую область
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13:22
Жителям Феодосии предложили помощь после пожара на нефтебазе
13:22
Названо имя четвертой жертвы мощного пожара в Свердловской области
13:20
В Челябинске в семь раз выросло число женщин-водителей автобусов
13:15
В Свердловской области ожидается снежная погода
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13:14
На съезде «Партии любителей пива» заметили статусного пермского единоросса
13:13
В строящемся элитном поселке под Курганом делают новые дороги. Фото
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13:09
Власти Ноябрьска ищут архитектора, который создаст единый стиль города
13:08
Екатеринбуржец до полусмерти избил абьюзера, заступившись за чужую девушку
12:59
Челябинский золотодобытчик устранил 96% нарушений, выявленных Ростехнадзором
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12:58
Минобороны обвинило ВСУ в применении химоружия в Судже
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12:57
Авиакомпания SouthWind продлила полетную программу из Перми в Турцию
12:54
Минобороны забило тревогу из-за применения химоружия Украины
12:51
Ушли и не вернулись: в Тюменской области годами ищут 35 исчезнувших человек. Карта
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12:50
Колледж Сургута сделал заявление после скандала с вымогательством денег у студента
12:48
В Екатеринбурге задержали мигрантов, троих выдворят из страны. Фото
3
12:47
Пермяков просят помочь ветерану-афганцу, чей дом пострадал от пожара. Фото
12:45
Средняя зарплата челябинца за январь — июль превысила 68 тысяч рублей. Инфографика
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12:45
Челябинские бизнесмены скупают магазины и офисы
12:44
В Кургане ищут возможности для ремонта теплосетей без высоких тарифов
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12:43
В Тюмени подорожал Дед Мороз «по вызову»
12:43
МО: США причастны к применению Украиной химоружия в отношении РФ
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12:40
Бастрыкин заинтересовался делом тюменских подростков, которые запугивают детей
12:40
В Перми пьяная мать кормила грудью своего ребенка посреди улицы
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12:40
По делу десантника Тетерина вынесли новый приговор
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12:40
Лошадь, прошедшая с казаками 4100 км из Кургана в Монголию, вернулась на Родину. Видео
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Скандальная строительная компания в ЯНАО тратила деньги рабочих на свои нужды
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Пермяки увидят звездопад Дракониды
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Хакеры оборвали вещание ВГТРК
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Путин переназначил генерала Францишко руководителем курганского следкома. Инсайд
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Глава района в ЯНАО возглавил путинскую пионерию
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В Перми «Яндекс» повысил цены на такси. Скрин
12:23
Тюменцам покажут 50 необычных роботов планеты
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12:21
Экс-замминистра обороны Иванова обвинили в растрате 3,2 млрд рублей
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12:19
«Будет новая высотка»: на обрыве Тобола в Кургане снесут дом ради новой стройки. Фото
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12:13
Антироссийские санкции обернулись бумерангом
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Машина перевернулась в массовом ДТП на Россельбане в Екатеринбурге. Фото, видео
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12:11
Во Франции испугались планов НАТО по борьбе с Россией
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12:06
Дочка «Роснефти» ограничит движение на дороге в населенный пункт ХМАО
12:05
Пермский фонд помощи участникам СВО после открытия нового филиала отправил первый груз на фронт
12:05
Свердловский министр Биктуганов возглавил главный педвуз
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12:03
Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов на пять часов
12:02
В Курган придут заморозки и первый снег. Скрин
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11:59
В тюменском лесу обнаружили верблюдов. Видео
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Синоптики рассказали, когда пермякам ожидать первый снег
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В центре Чайковского вырос кабачок. Фото
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Цыган, угрожавший учителю в Челябинске, готовится к суду
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Пермские власти хотят поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
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В ХМАО спасатели нашли тело рыбака, пропавшего на озере
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Ямальскую волейболистку внесли в список опасных для Украины
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11:47
Редчайшие цветы нашли на месте будущей стройки в Академическом
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11:46
ВСУ бросили важные для обороны позиции в ДНР
11:45
Горячую воду в Кургане получат десятки жилых домов. Список
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В Нижнем Тагиле возле школы нашли труп. Фото
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11:31
Блиновская заболела в СИЗО
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11:25
Полиция ХМАО посоветовала автомобилистам поставить зимние шины из-за заморозков
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11:25
Турист из Курганской области пропал в челябинском парке «Таганай». Фото
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11:23
Врачи раскрыли, в каком состоянии находится «советский Шерлок Холмс» Василий Ливанов
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11:21
В ДТП в Челябинской области погибли три человека. Фото
11:18
Гендиректор радиостанции медиахолдинга пермских властей покинул должность
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Тюменским водителям посоветовали менять летнюю резину на зимнюю
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Артюхов: север избежал участи вахтового заселения благодаря Путину
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Власти ЯНАО избавились от огромной лужи после многочисленных жалоб жителей. Фото
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Землю накрыла магнитная буря
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В Челябинске эвакуировали школу из-за самоката
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Московские гей*-клубы обвинили в дискредитации ВС РФ
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Курганцы узнают об отсутствии горячей воды и тепла на специальном сайте
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В ХМАО синоптики прогнозируют снегопады и ночные заморозки
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В Челябинске и области вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах. Инфографика
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«Еще жертвы зомби-вируса»: в курганских лесах начали гибнуть новые животные. Видео
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В Тюмени сэкономили миллионы рублей на расчистке озера Алебашево
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Ямальские спасатели помогли двум северянам, застрявшим на заглохшей лодке
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Чистомэн обвинил тюменских рыбаков в засорении берегов водоемов. Фото
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Челябинскую область занесет снегом. Скрин
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В мэрии Кургана озвучили, когда районы города получат отопление
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В Феодосии загорелась нефтебаза: в чем ее ценность для Крыма и что стало причиной пожара
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В Челябинской области распахали заново более 123 тысяч гектаров заросшей пашни
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Власти рассказали, когда в Тюмени откроется крематорий
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На «курганской Рублевке» мэр Язовских запустил новую котельную
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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
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Силовики раскрыли личности погибших при пожаре в Свердловской области
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В Перми на время перекрыли тоннели на улице Углеуральской
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Раскрыт размер матпомощи работникам сгоревшего театра в Хабаровске
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В Челябинске ФСБ задержала бизнесмена за взятку заместителю главного лесничего
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Власти ХМАО сняли ограничения на посещение лесов
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В Тобольске заживо сгорели два человека
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Глава Нового Уренгоя Колодин отчитался о ремонте моста. Видео
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В Феодосии перекрыли движение на двух улицах из-за пожара на нефтебазе
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В челябинском нацпарке выросли грибы в симбиозе с водорослями. Фото
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ЦАХАЛ наносит новые удары по Газе
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ВС РФ продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого в ДНР
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Экс-советник Пентагона на эмоциях посоветовал Зеленскому заключить мир с Россией
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На пермских стройках не хватает рабочих
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Новый глава полиции ХМАО заявил о росте числа преступлений в регионе
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Мэрия Кургана избавляется от уникальной усадьбы за 11 миллионов рублей. Фото
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В Челябинске начинается прием документов от желающих стать мэром
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Главная дорожная стройка Екатеринбурга подорожает на миллиард
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Названы восемь самых «слабых» губернаторов РФ
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«С Путиным мы победим»: Володин поздравил президента с днем рождения
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Политолог Орлов назвал пять регионов, где будут самые сложные выборы в 2025 году
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«Единая Россия» изменит стратегию на выборах-2025
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Польские наемники ВСУ расстреливали мирных жителей в Судже
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При пожаре в Свердловской области погибли четыре человека, в том числе подросток. Фото
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Приезд Жоги, пожары в Екатеринбурге, съезд миллиардеров: главное за неделю
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В Курганскую область назначен новый прокурор, а глава департамента АПК Кремлев покинул пост: главное за неделю
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Перестановки в правительстве ХМАО и коррупционный скандал: главные новости за неделю
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Как Владимир Путин отмечает день рождения: подарки от коллег и народа, кто первым поздравил президента
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Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта
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Советник Нетаньяху раскрыл главные цели Израиля в войне с Газой
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Два пьяных водителя устроили ДТП под Нижним Тагилом. Видео
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Сильный снегопад накроет Челябинск. Скрин
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Тюменцы заняли третье место в соревнованиях по триатлону в Сочи
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Жителей района в ЯНАО предупредили об опасной погоде
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Нидерланды подтвердили поставки F-16 на Украину: кто еще отправит истребители, к чему это приведет
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Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на обстрел Ашкелона
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Министр обороны Израиля не исключил нанесение ударов по ядерным объектам Ирана
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На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области
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