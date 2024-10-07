В ХМАО колледж готов потратить на охрану учеников и учителей более 30 млн рублей

В Нижневартовске (ХМАО) руководство строительного колледжа планирует нанять частное охранное предприятие (ЧОП). Согласно данным портала Госзакупки, на эту услугу будет потрачено 31,6 миллиона рублей.
«Объект закупки — оказание услуг частной охраны. Заказчик — бюджетное учреждение ХМАО-Югры „Нижневартовский строительный колледж“, начальная цена контракта — 31 632 403,8 рублей», — сообщается в документах на портале.
Сотрудники ЧОП будут вести круглосуточную охрану шести объектов. Среди них два учебных корпуса, административный корпус, гараж и общежитие. Охранники будут нести дежурство на посту охраны. Срок контракта — год. У ЧОПА должна быть мобильная группа, оснащенная оружием и способная приехать на вызов в течение 10 минут после подачи сигнала тревоги.
Аукцион появился на портале после громкого нападения бывшего студента лангепасского колледжа с ножом на своего педагога. Нападавший — Богдан Зайцев, оказался пациентом психдиспансера. Два года назад он обучался в колледже, но был отчислен. После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Зайцева в настоящее время заключили под стражу до 1 декабря 2024 года.
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