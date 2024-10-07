Запись на шиномонтаж в Челябинске закрыта на несколько недель вперед

08 октября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Владельцы автомобилей массово записались на шиномонтаж перед снегопадами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 8 октября закрыта запись на шиномонтаж на несколько недель вперед из-за грядущих снегопадов. Владельцы автомобилей массово записались в мастерские для замены резины на зимнюю. «В „Колеса даром“ четыре мастерские, но записаться можно только на 31 октября, не раньше. В „Цефее“ в Челябинске все шесть шиномонтажек расписаны до следующего понедельника до 20:30. В „Рулевом“ в одном из четырех шинок можно поймать одно-два места днем, начиная с 16 октября, но также все расписано на недели вперед», — рассказал житель Челябинска Роман Г. Накануне автолюбители составили народный рейтинг сервисов шиномонтажа. Пять звезд из пяти у шинок «Yokohama-Kolesanext.Ru», «ШинТех» и «R20», далее по убывающей — «Моя ШИНКА», «BEST», «WillDrive», «Рулевой», «Pro_шина», «Центр кузовных работ» и «Шин Master». Ажиотаж на шиномонтаж стартовал несколько дней назад, когда синоптики предупредили о грядущих снегопадах. По прогнозам метеорологов, 11 и 12 октября температура воздуха перевалит через нулевую отметку и регион занесет снегом. В минувшую пятницу, 4 октября, из-за отрицательных температур областное ГАИ уже предупреждало водителей быть предельно внимательными на дорогах и по возможности никуда не ездить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 8 октября закрыта запись на шиномонтаж на несколько недель вперед из-за грядущих снегопадов. Владельцы автомобилей массово записались в мастерские для замены резины на зимнюю. «В „Колеса даром“ четыре мастерские, но записаться можно только на 31 октября, не раньше. В „Цефее“ в Челябинске все шесть шиномонтажек расписаны до следующего понедельника до 20:30. В „Рулевом“ в одном из четырех шинок можно поймать одно-два места днем, начиная с 16 октября, но также все расписано на недели вперед», — рассказал житель Челябинска Роман Г. Накануне автолюбители составили народный рейтинг сервисов шиномонтажа. Пять звезд из пяти у шинок «Yokohama-Kolesanext.Ru», «ШинТех» и «R20», далее по убывающей — «Моя ШИНКА», «BEST», «WillDrive», «Рулевой», «Pro_шина», «Центр кузовных работ» и «Шин Master». Ажиотаж на шиномонтаж стартовал несколько дней назад, когда синоптики предупредили о грядущих снегопадах. По прогнозам метеорологов, 11 и 12 октября температура воздуха перевалит через нулевую отметку и регион занесет снегом. В минувшую пятницу, 4 октября, из-за отрицательных температур областное ГАИ уже предупреждало водителей быть предельно внимательными на дорогах и по возможности никуда не ездить.