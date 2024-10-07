07 октября 2024

СК показал допрос свердловчанина, обвиняемого в убийстве жены-участковой. Видео

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Трагедия произошла в 2022 году (архивное фото) Фото:

Свердловский СКР показал URA.RU кадры с допроса Артура Русинова, обвиняемого в убийстве жены-участковой Эльвиры Муфазаловой. Он свою вину не признает, следует из видео.

По версии следствия, Русинов забил до смерти супругу в апреле 2022-го. Ее тело нашли на берегу реки Бисерти. Сначала подозрения пали на ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку. Но после силовики вышли на след Русинова, и задержали его в сентябре прошлого года.

Ему вменили несколько статей Уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Нарушение тайны переписки», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В Красноуфимском райсуде началось разбирательство по делу.

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Свердловский СКР показал URA.RU кадры с допроса Артура Русинова, обвиняемого в убийстве жены-участковой Эльвиры Муфазаловой. Он свою вину не признает, следует из видео. По версии следствия, Русинов забил до смерти супругу в апреле 2022-го. Ее тело нашли на берегу реки Бисерти. Сначала подозрения пали на ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку. Но после силовики вышли на след Русинова, и задержали его в сентябре прошлого года. Ему вменили несколько статей Уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Нарушение тайны переписки», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В Красноуфимском райсуде началось разбирательство по делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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