Свердловский СКР показал URA.RU кадры с допроса Артура Русинова, обвиняемого в убийстве жены-участковой Эльвиры Муфазаловой. Он свою вину не признает, следует из видео.
По версии следствия, Русинов забил до смерти супругу в апреле 2022-го. Ее тело нашли на берегу реки Бисерти. Сначала подозрения пали на ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку. Но после силовики вышли на след Русинова, и задержали его в сентябре прошлого года.
Ему вменили несколько статей Уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Нарушение тайны переписки», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В Красноуфимском райсуде началось разбирательство по делу.
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