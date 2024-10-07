Собирающийся на СВО челябинский экс-депутат Паутов остался под стражей

08 октября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Виталий Паутов проведет в СИЗО год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Бывший депутат Гордумы Челябинска Виталий Паутов, изъявивший желание отправиться на СВО, не смог оспорить срок содержания под стражей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется в СИЗО до 16 октября. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме Экс-депутат гордумы Челябинска Паутов собрался уйти из СИЗО на фронт Адвокат Паутова, Александр Чудинов, просил суд избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения. В качестве доводов он указывал на наличие положительных характеристик, наличие заболеваний, инвалидности, необходимости приема лекарств, осуществления лечения, а также подаче документов и намерение принять участие в СВО. Паутов собрался на фронт прямиком из СИЗО. По словам адвоката, он уже получил разрешение от следственного комитета, бумаги по нему переданы в военкомат. Еще до задержания Паутов собирался отправиться на СВО. Но планам не суждено было сбыться: депутата (на момент задержания Паутов был депутатом гордумы) задержали и обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. После чего отправили в изолятор, где он содержится уже год. Предварительно, деньги, которые передавал Паутов, предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. С этим домом также связаны уголовные дела бывшего вице-мэра города Владимира Слободского, бывшего директор, а ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат Гордумы Челябинска Виталий Паутов, изъявивший желание отправиться на СВО, не смог оспорить срок содержания под стражей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется в СИЗО до 16 октября. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Адвокат Паутова, Александр Чудинов, просил суд избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения. В качестве доводов он указывал на наличие положительных характеристик, наличие заболеваний, инвалидности, необходимости приема лекарств, осуществления лечения, а также подаче документов и намерение принять участие в СВО. Паутов собрался на фронт прямиком из СИЗО. По словам адвоката, он уже получил разрешение от следственного комитета, бумаги по нему переданы в военкомат. Еще до задержания Паутов собирался отправиться на СВО. Но планам не суждено было сбыться: депутата (на момент задержания Паутов был депутатом гордумы) задержали и обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. После чего отправили в изолятор, где он содержится уже год. Предварительно, деньги, которые передавал Паутов, предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. С этим домом также связаны уголовные дела бывшего вице-мэра города Владимира Слободского, бывшего директор, а ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков.