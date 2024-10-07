Собирающийся на СВО челябинский экс-депутат Паутов остался под стражей

Бывший депутат Гордумы Челябинска Виталий Паутов, изъявивший желание отправиться на СВО, не смог оспорить срок содержания под стражей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется в СИЗО до 16 октября.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Адвокат Паутова, Александр Чудинов, просил суд избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения. В качестве доводов он указывал на наличие положительных характеристик, наличие заболеваний, инвалидности, необходимости приема лекарств, осуществления лечения, а также подаче документов и намерение принять участие в СВО.
Паутов собрался на фронт прямиком из СИЗО. По словам адвоката, он уже получил разрешение от следственного комитета, бумаги по нему переданы в военкомат.
Еще до задержания Паутов собирался отправиться на СВО. Но планам не суждено было сбыться: депутата (на момент задержания Паутов был депутатом гордумы) задержали и обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. После чего отправили в изолятор, где он содержится уже год. Предварительно, деньги, которые передавал Паутов, предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. С этим домом также связаны уголовные дела бывшего вице-мэра города Владимира Слободского, бывшего директор, а ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков.
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