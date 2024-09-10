Экс-депутат гордумы Челябинска Паутов собрался уйти из СИЗО на фронт

Виталий Паутов еще до задержания планировал уйти на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, проходящий по делу о посредничестве в мэрии областного центра и мошенничестве, готовится отправиться из СИЗО на фронт. Как сообщил URA.RU его адвокат Александр Чудинов, сейчас для этого готовится целый пакет документов.

«У меня с ним [с Паутовым] заключено соглашение на подготовку пакета документов для его отправки на СВО. Наши заявления находятся в областном военкомате, в областном центре по призыву. Я полностью все документы для отправки Паутова на СВО готовлю», — сообщил Чудинов.

Адвокат объяснил, что на работу военкомата с подследственными дает разрешение Следственный комитет. После получения такого разрешения необходимо предоставить его в военный комиссариат. Оттуда в изолятор должен прийти человек, которому подозреваемый или обвиняемый сможет отдать заявление, в котором просит о заключении контракта.

«После это заявление (о заключении контракта — прим. URA.RU) регистрируют. И когда контракт заключен подследственный числится уже за Министерством обороны РФ, а не за Следственным комитетом», — добавил адвокат.

Паутов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в октябре 2023 года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска за получение разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, он получил деньги от бывшего директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков. Сейчас в деле Паутова появились еще одни преступные эпизоды, связанные с крупным мошенничеством. Следствие выявило, что депутат, выступая в качестве посредника, присваивал полученные деньги.

Со строительством дома по улице Сулимова связано задержание и других высокопоставленных сотрудников мэрии областного центра. Среди них бывшие вице-мэры Челябинска Владимир Слободской и Сергей Репринцев. В деле последнего на текущий момент наметился прорыв.