07 октября 2024

Названы две версии гибели рэпера из Екатеринбурга, чей труп нашли в гараже

Рэпер из Екатеринбурга MC Bandit мог скончаться из-за проблем со здоровьем
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Бражникову было 40 лет
Алексею Бражникову было 40 лет Фото:

Предварительной версией смерти екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова (MC Bandit), тело которого нашли в гараже, стали проблемы по линии сердечно-сосудистой системы, сказал источник URA.RU. При этом в кругу поклонников активно обсуждается версия с отравлением запрещенными веществами.

«Точная причина смерти пока не установлена, вскрытия еще не было. По предварительным данным, возможно, были проблемы с сосудами», — сказал собеседник в экстренных службах. Оперативно связаться с родными Бражникова не удалось.

В соцсетях некоторые пользователи считают, что Бражников мог отравиться наркотиками. Один из его друзей опроверг URA.RU эти сведения.

«Алексей выступал во многих городах РФ. Он — талантливый музыкант, творческая личность, упорный и смелый. В его треках всегда только правда! Буквально на днях с ним разговаривала. Он меня в гости позвал… Очень-очень большая потеря для меня и многих других людей», — отозвалась о рэпере другая близкая подруга.

Труп Бражникова обнаружили вечером 7 октября на Уралмаше в собственной студии звукозаписи. Там, по словам друга, он проживал последние несколько лет после развода. Екатеринбуржцы с теплотой отзываются о нем, называя легендой. Алексей работал с Витей АК-47 и группой «Восточный округ» (Ямыч). Подробнее о карьере MC — в материале URA.RU.

Место, где нашли тело Алексея
Место, где нашли тело Алексея
Фото:
Рядом с этим местом — УЖК и предприятие, напротив — психбольница
Рядом с этим местом — УЖК и предприятие, напротив — психбольница
Фото:

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Предварительной версией смерти екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова (MC Bandit), тело которого нашли в гараже, стали проблемы по линии сердечно-сосудистой системы, сказал источник URA.RU. При этом в кругу поклонников активно обсуждается версия с отравлением запрещенными веществами. «Точная причина смерти пока не установлена, вскрытия еще не было. По предварительным данным, возможно, были проблемы с сосудами», — сказал собеседник в экстренных службах. Оперативно связаться с родными Бражникова не удалось. В соцсетях некоторые пользователи считают, что Бражников мог отравиться наркотиками. Один из его друзей опроверг URA.RU эти сведения. «Алексей выступал во многих городах РФ. Он — талантливый музыкант, творческая личность, упорный и смелый. В его треках всегда только правда! Буквально на днях с ним разговаривала. Он меня в гости позвал… Очень-очень большая потеря для меня и многих других людей», — отозвалась о рэпере другая близкая подруга. Труп Бражникова обнаружили вечером 7 октября на Уралмаше в собственной студии звукозаписи. Там, по словам друга, он проживал последние несколько лет после развода. Екатеринбуржцы с теплотой отзываются о нем, называя легендой. Алексей работал с Витей АК-47 и группой «Восточный округ» (Ямыч). Подробнее о карьере MC — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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