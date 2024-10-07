Названы две версии гибели рэпера из Екатеринбурга, чей труп нашли в гараже

Рэпер из Екатеринбурга MC Bandit мог скончаться из-за проблем со здоровьем

08 октября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Алексею Бражникову было 40 лет Фото: соцсети Алексея Бражникова Предварительной версией смерти екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова (MC Bandit), тело которого нашли в гараже, стали проблемы по линии сердечно-сосудистой системы, сказал источник URA.RU. При этом в кругу поклонников активно обсуждается версия с отравлением запрещенными веществами. «Точная причина смерти пока не установлена, вскрытия еще не было. По предварительным данным, возможно, были проблемы с сосудами», — сказал собеседник в экстренных службах. Оперативно связаться с родными Бражникова не удалось. В соцсетях некоторые пользователи считают, что Бражников мог отравиться наркотиками. Один из его друзей опроверг URA.RU эти сведения. «Алексей выступал во многих городах РФ. Он — талантливый музыкант, творческая личность, упорный и смелый. В его треках всегда только правда! Буквально на днях с ним разговаривала. Он меня в гости позвал… Очень-очень большая потеря для меня и многих других людей», — отозвалась о рэпере другая близкая подруга. Труп Бражникова обнаружили вечером 7 октября на Уралмаше в собственной студии звукозаписи. Там, по словам друга, он проживал последние несколько лет после развода. Екатеринбуржцы с теплотой отзываются о нем, называя легендой. Алексей работал с Витей АК-47 и группой «Восточный округ» (Ямыч). Подробнее о карьере MC — в материале URA.RU. Место, где нашли тело Алексея Фото: Сергей Бодров © URA.RU Рядом с этим местом — УЖК и предприятие, напротив — психбольница Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительной версией смерти екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова (MC Bandit), тело которого нашли в гараже, стали проблемы по линии сердечно-сосудистой системы, сказал источник URA.RU. При этом в кругу поклонников активно обсуждается версия с отравлением запрещенными веществами. «Точная причина смерти пока не установлена, вскрытия еще не было. По предварительным данным, возможно, были проблемы с сосудами», — сказал собеседник в экстренных службах. Оперативно связаться с родными Бражникова не удалось. В соцсетях некоторые пользователи считают, что Бражников мог отравиться наркотиками. Один из его друзей опроверг URA.RU эти сведения. «Алексей выступал во многих городах РФ. Он — талантливый музыкант, творческая личность, упорный и смелый. В его треках всегда только правда! Буквально на днях с ним разговаривала. Он меня в гости позвал… Очень-очень большая потеря для меня и многих других людей», — отозвалась о рэпере другая близкая подруга. Труп Бражникова обнаружили вечером 7 октября на Уралмаше в собственной студии звукозаписи. Там, по словам друга, он проживал последние несколько лет после развода. Екатеринбуржцы с теплотой отзываются о нем, называя легендой. Алексей работал с Витей АК-47 и группой «Восточный округ» (Ямыч). Подробнее о карьере MC — в материале URA.RU.