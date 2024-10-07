07 октября 2024

Генподрядчик главной дорожной стройки Екатеринбурга подал на банкротство

«АльмакорГруп», строящий развязку у «Калины», просит признать его банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка, развязка у калины
«АльмакорГруп» задолжал порядка 200 млн рублей Фото:

Московская компания «АльмакорГруп», которая строит ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина», подала заявление с требованием признать ее банкротом. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы.

Заявление генподрядчика уже приняли к рассмотрению. По искам банков и нескольких фирм уже возбуждено производство по делу о банкротстве компании. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. Однако в 2023-м строительная организация вышла в плюс, заработав порядка 30 миллиарда рублей, из которых 1,2 млрд являются чистой прибылью.

Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей). Полностью сдать объект должны к концу года (срок контракта — до декабря).

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Московская компания «АльмакорГруп», которая строит ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина», подала заявление с требованием признать ее банкротом. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Заявление генподрядчика уже приняли к рассмотрению. По искам банков и нескольких фирм уже возбуждено производство по делу о банкротстве компании. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. Однако в 2023-м строительная организация вышла в плюс, заработав порядка 30 миллиарда рублей, из которых 1,2 млрд являются чистой прибылью. Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей). Полностью сдать объект должны к концу года (срок контракта — до декабря).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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