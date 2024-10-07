07 октября 2024

В Курганской области ушла из жизни педагог Иванова, возглавлявшая думу

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В Курганской области простятся с общественным и политическим деятелем Ивановой Фото:

Любовь Иванова, экс-глава сельской думы Далматовского района Курганской области скоропостижно скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщает администрация округа.

«Любовь Иванова активно занималась развитием инфраструктуры: реконструировала водопровод, занималась благоустройством дорог, ремонтировала объекты социальной сферы. Благодаря ее усилиям был открыт новый обелиск Победы», — пишет администрация Далматовского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свою карьеру Любовь Иванова начинала воспитателем в детском саду, работала учителем начальных классов в Песчано-Колединской школе. Возглавляла Песчано-Колединский сельсовет, сельскую думу, была депутатом шестого созыва и членом Общественной палаты Далматовского муниципального округа.

Об Ивановой отзываются как об опытом управленце, прекрасном педагоге и отзывчивом добром человеке. Она была заботливой мамой, женой и бабушкой. URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся.

Благодаря Любови Ивановой в округе открыли мемориал Победы, а в 2010 году провели Всероссийскую перепись населения
Благодаря Любови Ивановой в округе открыли мемориал Победы, а в 2010 году провели Всероссийскую перепись населения

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Любовь Иванова, экс-глава сельской думы Далматовского района Курганской области скоропостижно скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщает администрация округа. «Любовь Иванова активно занималась развитием инфраструктуры: реконструировала водопровод, занималась благоустройством дорог, ремонтировала объекты социальной сферы. Благодаря ее усилиям был открыт новый обелиск Победы», — пишет администрация Далматовского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свою карьеру Любовь Иванова начинала воспитателем в детском саду, работала учителем начальных классов в Песчано-Колединской школе. Возглавляла Песчано-Колединский сельсовет, сельскую думу, была депутатом шестого созыва и членом Общественной палаты Далматовского муниципального округа. Об Ивановой отзываются как об опытом управленце, прекрасном педагоге и отзывчивом добром человеке. Она была заботливой мамой, женой и бабушкой. URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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