Свердловчанин спас маму и попал в плен под Курском

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Уралец успел вывезти мать в безопасное место и сам угодил в окружение ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Свердловчанин, уехавший в Курскую область, успел вывезти маму в безопасное место, а сам попал в окружение ВСУ. Об этом URA.RU рассказала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Раньше он был жителем Курской области, а сейчас — Свердловской. [Когда произошло вторжение ВСУ], он поехал туда вызволять маму. Ее он успел перевезти в безопасное место в Курск и поехал обратно за другими людьми: тетей, соседкой, он человек очень порядочный, сердобольный. Поехал и оказался в окружении», — объяснила Мерзлякова.

Она добавила, что аппарат занимается и его судьбой тоже. По неподтвержденной информации, маму пленного уже увезли родственники в Свердловскую область. Ранее омбудсмен сообщала, что кроме этого гражданского мужчины есть еще три свердловчанина, попавшие в плен ВСУ под Курском.

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Свердловчанин, уехавший в Курскую область, успел вывезти маму в безопасное место, а сам попал в окружение ВСУ. Об этом URA.RU рассказала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Раньше он был жителем Курской области, а сейчас — Свердловской. [Когда произошло вторжение ВСУ], он поехал туда вызволять маму. Ее он успел перевезти в безопасное место в Курск и поехал обратно за другими людьми: тетей, соседкой, он человек очень порядочный, сердобольный. Поехал и оказался в окружении», — объяснила Мерзлякова. Она добавила, что аппарат занимается и его судьбой тоже. По неподтвержденной информации, маму пленного уже увезли родственники в Свердловскую область. Ранее омбудсмен сообщала, что кроме этого гражданского мужчины есть еще три свердловчанина, попавшие в плен ВСУ под Курском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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