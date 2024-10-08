Свердловчанин спас маму и попал в плен под Курском

08 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Уралец успел вывезти мать в безопасное место и сам угодил в окружение ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Свердловчанин, уехавший в Курскую область, успел вывезти маму в безопасное место, а сам попал в окружение ВСУ. Об этом URA.RU рассказала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Раньше он был жителем Курской области, а сейчас — Свердловской. [Когда произошло вторжение ВСУ], он поехал туда вызволять маму. Ее он успел перевезти в безопасное место в Курск и поехал обратно за другими людьми: тетей, соседкой, он человек очень порядочный, сердобольный. Поехал и оказался в окружении», — объяснила Мерзлякова. Она добавила, что аппарат занимается и его судьбой тоже. По неподтвержденной информации, маму пленного уже увезли родственники в Свердловскую область. Ранее омбудсмен сообщала, что кроме этого гражданского мужчины есть еще три свердловчанина, попавшие в плен ВСУ под Курском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин, уехавший в Курскую область, успел вывезти маму в безопасное место, а сам попал в окружение ВСУ. Об этом URA.RU рассказала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Раньше он был жителем Курской области, а сейчас — Свердловской. [Когда произошло вторжение ВСУ], он поехал туда вызволять маму. Ее он успел перевезти в безопасное место в Курск и поехал обратно за другими людьми: тетей, соседкой, он человек очень порядочный, сердобольный. Поехал и оказался в окружении», — объяснила Мерзлякова. Она добавила, что аппарат занимается и его судьбой тоже. По неподтвержденной информации, маму пленного уже увезли родственники в Свердловскую область. Ранее омбудсмен сообщала, что кроме этого гражданского мужчины есть еще три свердловчанина, попавшие в плен ВСУ под Курском.