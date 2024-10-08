Марочко доложил о формировании огневого мешка для ВСУ в ДНР

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Российские солдаты готовят для ВСУ огненный мешок в ДНР
Российские солдаты готовят для ВСУ огненный мешок в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск ДНР. Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы прорвали линию обороны и подошли к Серебрянке и Григоровке. Юго-западнее Кременной в районе Северска тоже идут активные боевые действия. По сути, формируется огневой мешок, и там находится довольно существенная украинская группировка. По моим подсчетам, около трех тысяч украинских боевиков могут оказаться в незавидном положении», — рассказал Марочко в эфире радио «Комсомольская правда». 

Ранее URA.RU писало, что российские военные создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска в Харьковской области. Он нужен, чтобы сломить оборону Украины. 

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Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск ДНР. Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Мы прорвали линию обороны и подошли к Серебрянке и Григоровке. Юго-западнее Кременной в районе Северска тоже идут активные боевые действия. По сути, формируется огневой мешок, и там находится довольно существенная украинская группировка. По моим подсчетам, около трех тысяч украинских боевиков могут оказаться в незавидном положении», — рассказал Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».  Ранее URA.RU писало, что российские военные создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска в Харьковской области. Он нужен, чтобы сломить оборону Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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