Марочко доложил о формировании огневого мешка для ВСУ в ДНР

Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск ДНР. Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы прорвали линию обороны и подошли к Серебрянке и Григоровке. Юго-западнее Кременной в районе Северска тоже идут активные боевые действия. По сути, формируется огневой мешок, и там находится довольно существенная украинская группировка. По моим подсчетам, около трех тысяч украинских боевиков могут оказаться в незавидном положении», — рассказал Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее URA.RU писало, что российские военные создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска в Харьковской области. Он нужен, чтобы сломить оборону Украины.
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