Прокуратура заинтересовалась «депутатской» свалкой в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возгорания на свалке в поселке Григорьевка Каслинского района, на которую местный депутат Богдан Сафронов сбрасывал мусор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после того как пожар был потушен, в ведомстве решили установить законность использования земельного участка.
«Пожар потушили, организовали проверку по факту соблюдения правил природоохранного законодательства. Также установили собственника земли, будем меры принимать», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
Ранее сообщалось, что пожар на свалке в челябинском поселке продолжался в течение трех дней. Площадь возгорания составила примерно 100 кв метров. Жители утверждают, что огонь полыхал в 200 метрах от домов.
Свалка получила название «депутатская» из-за связи с местным депутатом Богданом Савроновым, который в августе был замечен за выбрасыванием мусора на участке. Сам же депутат в Григорьевке владеет двумя магазинами.
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