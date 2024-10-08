Происшествия Появилось фото с места гибели российских альпинистов в Непале 08 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + Альпинисты были связаны друг с другом веревкой Telegram-канал РИА Новостей Фото: Сегодня, 8 октября, опубликовано фото с места гибели альпинистов из России, которые взбирались на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области. «Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела», — передает РИА Новости сообщение федерации. Там добавили, что альпинисты, связанные друг с другом страховочной веревкой, летели по склону горы вместе. Ранее газета Himalayan Times сообщила, что тела пяти российских альпинистов обнаружил спасательный вертолет. Их нашли на высоте 7,1 тысячи метров. Альпинисты пропали шестого октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сегодня, 8 октября, опубликовано фото с места гибели альпинистов из России, которые взбирались на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области. «Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела», — передает РИА Новости сообщение федерации. Там добавили, что альпинисты, связанные друг с другом страховочной веревкой, летели по склону горы вместе. Ранее газета Himalayan Times сообщила, что тела пяти российских альпинистов обнаружил спасательный вертолет. Их нашли на высоте 7,1 тысячи метров. Альпинисты пропали шестого октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям