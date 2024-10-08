Появилось фото с места гибели российских альпинистов в Непале

Сегодня, 8 октября, опубликовано фото с места гибели альпинистов из России, которые взбирались на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области.
«Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела», — передает РИА Новости сообщение федерации. Там добавили, что альпинисты, связанные друг с другом страховочной веревкой, летели по склону горы вместе.
Ранее газета Himalayan Times сообщила, что тела пяти российских альпинистов обнаружил спасательный вертолет. Их нашли на высоте 7,1 тысячи метров. Альпинисты пропали шестого октября.
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