Роковой поход российских альпинистов в Непал закончился таинственной пропажей: что известно

Сегодня, 8 октября, пятеро российских альпинистов погибли при попытке взобраться на гору Дхаулагири в Непале. Они сорвались с высоты 6,8 тысячи метров. Их тела нашел спасательных вертолет. Главное о трагедии — в материале URA.RU.
Обстоятельства гибели
Группа альпинистов вышла из лагеря 6 октября в 06:00, чтобы покорить гору Дхаулагири, сообщает ТАСС. Последний раз после начала восхождения они выходили на связь в 11:00. После этого группа не сообщала о своем местонахождении.
Среди погибших членов группы были глава экспедиции Александр Душейко, альпинисты Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один альпинист Валерий Шамало из-за плохого самочувствия вернулся обратно в лагерь, после чего был доставлен в больницу.
Валерий Шамало стал единственным выжившим из группы альпинистов
Фото: Вконтакте Валерий Шамало / https://vk.com/id11986763
Место гибели
Альпинисты погибли на горе Дхаулагири, расположенной в Гималаях. Самая высокая вершина горы (8 167 метров) занимает седьмое место по высоте в мире. С высоты 7,1 километра начинается барьер, верхняя часть которого покрыта льдом. Это осложняет восхождение и требует особого мастерства.
Сегодня, 8 октября, было опубликовано фото с места гибели альпинистов, сообщили в федерации альпинизма Ленобласти. На ней можно увидеть тела погибших, оставшиеся на леднике.
Также спасатели на вертолете обнаружили рюкзак альпинистов
Причиной гибели группы российских альпинистов стало падение с высоты, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство компании IAM Trekking & Expedition. Члены группы сорвались с высоты 6,8 тысячи метров и пролетели почти тысячу метров вниз. Они были связаны страховочной веревкой между собой.
Альпинисты сорвались с высоты 6,8 тысяч метров
Фото: Вконтакте/РОО Федерация альпинизма и скалолазания АО/https://vk.com/arhclimb
Сбор средств
Вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев рассказал о сборе средств на перевозку тел с высоты шести тысяч метров, передает РБК. Погибших необходимо вывезти, так как их может засыпать лавинами. Чернышев отметил, что вертолетная компания за такую услугу запросила большую сумму.
Что альпинисты рассказывали о походе
Кандидат в мастера спорта по альпинизму и глава экспедиции Александр Душейко в своем последнем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» 23 сентября о рассказал о завершении второго акклиматизационного выхода на Дхаулагири. По его словам, команда достигла высоты семь тысяч 238 метров и установила третий штурмовой лагерь. Альпинист также отметил, что изначально в группу альпинистов должны были войти 15 человек.
Глава экспедиции также рассказал, что восхождение осложнилось плохой погодой. Было лишь несколько солнечных дней за время пребывания группы в горах.
Душейко отметил, что все альпинисты в команде были опытными профессионалами
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Сегодня, 8 октября, пятеро российских альпинистов погибли при попытке взобраться на гору Дхаулагири в Непале. Они сорвались с высоты 6,8 тысячи метров. Их тела нашел спасательных вертолет. Главное о трагедии — в материале URA.RU. Группа альпинистов вышла из лагеря 6 октября в 06:00, чтобы покорить гору Дхаулагири, сообщает ТАСС. Последний раз после начала восхождения они выходили на связь в 11:00. После этого группа не сообщала о своем местонахождении. Среди погибших членов группы были глава экспедиции Александр Душейко, альпинисты Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один альпинист Валерий Шамало из-за плохого самочувствия вернулся обратно в лагерь, после чего был доставлен в больницу. Альпинисты погибли на горе Дхаулагири, расположенной в Гималаях. Самая высокая вершина горы (8 167 метров) занимает седьмое место по высоте в мире. С высоты 7,1 километра начинается барьер, верхняя часть которого покрыта льдом. Это осложняет восхождение и требует особого мастерства. Сегодня, 8 октября, было опубликовано фото с места гибели альпинистов, сообщили в федерации альпинизма Ленобласти. На ней можно увидеть тела погибших, оставшиеся на леднике. Причиной гибели группы российских альпинистов стало падение с высоты, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство компании IAM Trekking & Expedition. Члены группы сорвались с высоты 6,8 тысячи метров и пролетели почти тысячу метров вниз. Они были связаны страховочной веревкой между собой. Вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев рассказал о сборе средств на перевозку тел с высоты шести тысяч метров, передает РБК. Погибших необходимо вывезти, так как их может засыпать лавинами. Чернышев отметил, что вертолетная компания за такую услугу запросила большую сумму. Кандидат в мастера спорта по альпинизму и глава экспедиции Александр Душейко в своем последнем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» 23 сентября о рассказал о завершении второго акклиматизационного выхода на Дхаулагири. По его словам, команда достигла высоты семь тысяч 238 метров и установила третий штурмовой лагерь. Альпинист также отметил, что изначально в группу альпинистов должны были войти 15 человек. Глава экспедиции также рассказал, что восхождение осложнилось плохой погодой. Было лишь несколько солнечных дней за время пребывания группы в горах.