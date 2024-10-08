Украинский комбриг рассказал о предательстве ВСУ в Угледаре

Украинские военные при отходе из Угледара бросили своих раненых сослуживцев. Об этом рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко. Таким образом он подтвердил факт предательства в отношении собственных военных.
«К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко в интервью украинскому изданию «Главком». Он заявил, что у Киева не хватает средств для удержания города. По его словам, Угледар в настоящий момент уже не является актуальной фронтовой точкой для Украины.
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские военные при отходе из Угледара бросили своих раненых сослуживцев. Об этом рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко. Таким образом он подтвердил факт предательства в отношении собственных военных. «К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко в интервью украинскому изданию «Главком». Он заявил, что у Киева не хватает средств для удержания города. По его словам, Угледар в настоящий момент уже не является актуальной фронтовой точкой для Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои проходят на донецком направлении. Отмечалось, что ВСУ покидают ключевые позиции на данном фронтовом участке. Российские военные также продолжают освобождать территории на данном направлении.