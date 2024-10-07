Юрист и бизнесвумен первыми заявились на пост мэра Челябинска

07 октября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Пост мэра освободился после перехода Натальи Котовой в Совет Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 В первый день подачи документов на конкурс на пост мэра Челябинска подали документы два кандидата. Об этом 7 октября информирует сайт гордумы. «Претенденты на замещение должности главы города Челябинска. Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г. р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация „Центральное агентство арбитражных управляющих“, арбитражный управляющий. Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г. р., ООО Логистический Центр „ФОРВАРД“, генеральный директор», — сообщает сайт гордумы. Прием документов от претендентов на пост главы города стартовал 7 октября. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются по 17 октября включительно. Конкурс на пост мэра был объявлен после отставки прежнего мэра Натальи Котовой в связи с ее переходом в Совет Федерации. Конкурс состоится 7 ноября. Комиссия должна будет отобрать не менее двух кандидатов на должность. Из отобранных комиссией кандидатов депутаты гордумы 12 ноября выберут нового мэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день подачи документов на конкурс на пост мэра Челябинска подали документы два кандидата. Об этом 7 октября информирует сайт гордумы. «Претенденты на замещение должности главы города Челябинска. Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г. р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация „Центральное агентство арбитражных управляющих“, арбитражный управляющий. Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г. р., ООО Логистический Центр „ФОРВАРД“, генеральный директор», — сообщает сайт гордумы. Прием документов от претендентов на пост главы города стартовал 7 октября. Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы для участия в конкурсе принимаются по 17 октября включительно. Конкурс на пост мэра был объявлен после отставки прежнего мэра Натальи Котовой в связи с ее переходом в Совет Федерации. Конкурс состоится 7 ноября. Комиссия должна будет отобрать не менее двух кандидатов на должность. Из отобранных комиссией кандидатов депутаты гордумы 12 ноября выберут нового мэра.