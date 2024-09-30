30 сентября 2024

Депутаты запустили выборы мэра Челябинска

Гордума Челябинска объявила конкурс на нового главу города 1 октября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
«Перезагрузка» власти в Челябинске продолжается Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Конкурс на нового мэра Челябинска объявлен на заседании городской думы 1 октября. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Назначить заседание конкурсной комиссии на 10 часов 7 ноября. Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования спикер Сергей Буяков. Также были избраны члены конкурсной комиссии. К четырем представителям городской думы впоследствии добавят еще четырех от губернатора Алексея Текслера.

По данным URA.RU, для ускорения выборного процесса депутаты также проведут внеочередное заседание. Оно состоится 12 ноября.

Возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Гордума. Челябинск
Фото:
Гордума. Челябинск
Фото:

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Конкурс на нового мэра Челябинска объявлен на заседании городской думы 1 октября. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Назначить заседание конкурсной комиссии на 10 часов 7 ноября. Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования спикер Сергей Буяков. Также были избраны члены конкурсной комиссии. К четырем представителям городской думы впоследствии добавят еще четырех от губернатора Алексея Текслера. По данным URA.RU, для ускорения выборного процесса депутаты также проведут внеочередное заседание. Оно состоится 12 ноября. Возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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