Депутаты запустили выборы мэра Челябинска

Конкурс на нового мэра Челябинска объявлен на заседании городской думы 1 октября. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Назначить заседание конкурсной комиссии на 10 часов 7 ноября. Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования спикер Сергей Буяков. Также были избраны члены конкурсной комиссии. К четырем представителям городской думы впоследствии добавят еще четырех от губернатора Алексея Текслера.
По данным URA.RU, для ускорения выборного процесса депутаты также проведут внеочередное заседание. Оно состоится 12 ноября.
Возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.
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