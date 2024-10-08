«Мы их ждем»: Лукашенко обратился к Украине по поводу нападения на Беларусь

Нападение Украины на Беларусь приведет к краху власти Киева. Об этом сообщил президент Республики Александр Лукашенко во время беседы с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.
«Пусть попробуют! Мы их ждем… Это приведет к краху киевской власти в военном отношении», — говорит Лукашенко в видео, опубликованном telegram-канале Зарубина. Также белорусский лидер назвал «вяканием» заявления о том, что Украина хочет напасть на Беларусь.
Ранее депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Белоруссии. Несколько украинских бойцов могут добиться капитуляции Минска, передает слова Дунда издание «Страна.ua».
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