«Мы их ждем»: Лукашенко обратился к Украине по поводу нападения на Беларусь

Лукашенко: наступление на Беларусь приведет к краху Киева

08 октября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал слова о нападении Украины «вяканием» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нападение Украины на Беларусь приведет к краху власти Киева. Об этом сообщил президент Республики Александр Лукашенко во время беседы с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. «Пусть попробуют! Мы их ждем… Это приведет к краху киевской власти в военном отношении», — говорит Лукашенко в видео, опубликованном telegram-канале Зарубина. Также белорусский лидер назвал «вяканием» заявления о том, что Украина хочет напасть на Беларусь. Ранее депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Белоруссии. Несколько украинских бойцов могут добиться капитуляции Минска, передает слова Дунда издание «Страна.ua». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение Украины на Беларусь приведет к краху власти Киева. Об этом сообщил президент Республики Александр Лукашенко во время беседы с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. «Пусть попробуют! Мы их ждем… Это приведет к краху киевской власти в военном отношении», — говорит Лукашенко в видео, опубликованном telegram-канале Зарубина. Также белорусский лидер назвал «вяканием» заявления о том, что Украина хочет напасть на Беларусь. Ранее депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Белоруссии. Несколько украинских бойцов могут добиться капитуляции Минска, передает слова Дунда издание «Страна.ua».