Раздели и заставили лаять: что известно о похищении мигранта челябинскими подростками

Челябинцы, похитившие мигранта для издевательств, отправились в колонию

Всех участников похищения отправили в колонию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Копейский городской суд Челябинской области 8 октября вынес приговор четверым подросткам, которые похитили мигранта, вывезли его в лес и принялись издеваться. Каждый их них получил от шести до девяти лет колонии. Ужасающий пример подростковой жестокости — в материале URA.RU.

Обычные подростки превращаются в ….

Катков, Карпов, Логинов и Олешко были самыми обычными подростками: занимались спортом, учились, проблем с законом не имели. Вели самую обычную жизнь. Двое из них готовились к совершеннолетию.

…в настоящих садистов

Нормальная жизнь у подростков закончилась в сентябре 2023 года. Именно тогда они решили разобраться с уроженцем Таджикистана, который пытался ухаживать за девушкой одного из них. Они проявили ужасающую жестокость, пытаясь проучить его.

В стиле 90-х

Похищение они спланировали заранее, написав мигранту с фейкового аккаунта в социальных сетях. Встретившись они запихали его в машину и увезли в лес.

Издевались и снимали на телефон

В лесу они избили несостоявшегося ухажера. Под дулом пистолета заставили его раздеться и встать на корточки. После накинули на шею ошейник с поводком и приказали лаять. После вновь жестоко избили. Все свои издевательства они группа снимала на телефон.

А номера-то курганские

Видео с издевательствами группа опубликовала в социальных сетях. Им заинтересовались в полиции Кургана, так как номера машины на видео были курганские. После же выяснилось, что издевательства проходили в лесу под Копейском.

Задержание

После установки личностей людей на видео правоохранителям не составило труда их задержать. Трое из них были отправлены в СИЗО, еще один, не принимавший участие в издевательствах, под домашний арест.

Именем Российской Федерации

Приговор группе вынесли 8 октября. Их признали виновными. В зависимости от степени участия в преступлении и классификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы