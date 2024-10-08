Раздели и заставили лаять: что известно о похищении мигранта челябинскими подростками

Копейский городской суд Челябинской области 8 октября вынес приговор четверым подросткам, которые похитили мигранта, вывезли его в лес и принялись издеваться. Каждый их них получил от шести до девяти лет колонии. Ужасающий пример подростковой жестокости — в материале URA.RU.
Обычные подростки превращаются в ….
Катков, Карпов, Логинов и Олешко были самыми обычными подростками: занимались спортом, учились, проблем с законом не имели. Вели самую обычную жизнь. Двое из них готовились к совершеннолетию.
…в настоящих садистов
Нормальная жизнь у подростков закончилась в сентябре 2023 года. Именно тогда они решили разобраться с уроженцем Таджикистана, который пытался ухаживать за девушкой одного из них. Они проявили ужасающую жестокость, пытаясь проучить его.
В стиле 90-х
Похищение они спланировали заранее, написав мигранту с фейкового аккаунта в социальных сетях. Встретившись они запихали его в машину и увезли в лес.
Издевались и снимали на телефон
В лесу они избили несостоявшегося ухажера. Под дулом пистолета заставили его раздеться и встать на корточки. После накинули на шею ошейник с поводком и приказали лаять. После вновь жестоко избили. Все свои издевательства они группа снимала на телефон.
А номера-то курганские
Видео с издевательствами группа опубликовала в социальных сетях. Им заинтересовались в полиции Кургана, так как номера машины на видео были курганские. После же выяснилось, что издевательства проходили в лесу под Копейском.
Задержание
После установки личностей людей на видео правоохранителям не составило труда их задержать. Трое из них были отправлены в СИЗО, еще один, не принимавший участие в издевательствах, под домашний арест.
Именем Российской Федерации
Приговор группе вынесли 8 октября. Их признали виновными. В зависимости от степени участия в преступлении и классификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы
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