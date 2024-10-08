Челябинцев, издевавшихся над похищенным мигрантом, отправили в колонию

Копейский горсуд Челябинской области 8 октября осудил компанию из четырех подростков, которые похитили уроженца Таджикистана, привезли его в лес и стали издеваться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они получили от шести до девяти лет колонии.
«Суд признал обняемых виновными. В зависимости от степени участия в преступлении и классификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
- Карпов — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 150 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
- Катков — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 33, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
- Логинов — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- Олешко — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Подростки должны выплатить ему более 1,5 млн рублей.
Группа организовала похищение в сентябре 2023 года. Подростки, некоторым из которых на тот момент не было 18 лет, вывезли уроженца Таджикистана в лес. Там они принялись издеваться над ним: угрожая пистолетом заставили раздеться, ползать на четвереньках и лаять. Все издевательства они снимали на телефон. Мотивом была ревность: мигрант пытался общаться с девушкой одного из подростков.
Изначально поиском подростков занималась полиция Кургана, так как номера машины, на которой передвигались похитители, были курганские. Позже выяснилось, что кадры сделаны в лесу под Копейском. Подростков быстро отыскали и задержали.
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