Челябинцев, издевавшихся над похищенным мигрантом, отправили в колонию

08 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Подросткам назанчили реальные сроки в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Издевательство над мигрантом в лесу под Челябинском Копейский горсуд Челябинской области 8 октября осудил компанию из четырех подростков, которые похитили уроженца Таджикистана, привезли его в лес и стали издеваться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они получили от шести до девяти лет колонии. «Суд признал обняемых виновными. В зависимости от степени участия в преступлении и классификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Карпов — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 150 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катков — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 33, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Логинов — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Олешко — признан виновным по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Наказание: лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Подростки должны выплатить ему более 1,5 млн рублей. Новость по теме Под Челябинском скинхеды вывезли в лес, раздели и заставили лаять мигранта Группа организовала похищение в сентябре 2023 года. Подростки, некоторым из которых на тот момент не было 18 лет, вывезли уроженца Таджикистана в лес. Там они принялись издеваться над ним: угрожая пистолетом заставили раздеться, ползать на четвереньках и лаять. Все издевательства они снимали на телефон. Мотивом была ревность: мигрант пытался общаться с девушкой одного из подростков. Изначально поиском подростков занималась полиция Кургана, так как номера машины, на которой передвигались похитители, были курганские. Позже выяснилось, что кадры сделаны в лесу под Копейском. Подростков быстро отыскали и задержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Копейский горсуд Челябинской области 8 октября осудил компанию из четырех подростков, которые похитили уроженца Таджикистана, привезли его в лес и стали издеваться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они получили от шести до девяти лет колонии. «Суд признал обняемых виновными. В зависимости от степени участия в преступлении и классификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Подростки должны выплатить ему более 1,5 млн рублей. Группа организовала похищение в сентябре 2023 года. Подростки, некоторым из которых на тот момент не было 18 лет, вывезли уроженца Таджикистана в лес. Там они принялись издеваться над ним: угрожая пистолетом заставили раздеться, ползать на четвереньках и лаять. Все издевательства они снимали на телефон. Мотивом была ревность: мигрант пытался общаться с девушкой одного из подростков. Изначально поиском подростков занималась полиция Кургана, так как номера машины, на которой передвигались похитители, были курганские. Позже выяснилось, что кадры сделаны в лесу под Копейском. Подростков быстро отыскали и задержали.