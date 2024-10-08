Пашинян: Армения уже в этом месяце готова подписать договор с Азербайджаном

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян дал понять, что Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном уже в октяюре этого года Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков.

«Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков. «Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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