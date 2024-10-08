Пашинян: Армения уже в этом месяце готова подписать договор с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков.
«Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков. «Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.