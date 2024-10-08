Пашинян: Армения уже в этом месяце готова подписать договор с Азербайджаном

08 октября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян дал понять, что Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном уже в октяюре этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков. «Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы официально подписать мирный договор между собой. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявления обоих политиков. «Предложение выдвинуто. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать договор именно сейчас», — рассказал Пашинян в разговоре с журналистами. Он уточнил, что готов подписать соответствующий документ уже в октябре. Алиев же отметил, что пока согласование продолжается. Слова лидеров государств передают журналисты РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эти страны долго время конфликтовали по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.