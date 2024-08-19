Путин высказался о напряженой ситуации между Азербайджаном и Арменией

Путин: Москва готова сделать все для подписания соглашения по Карабаху
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Путин проводит переговоры с Алиевым, Москва желает помочь в организации подписания мирного соглашения по Карабаху
Путин проводит переговоры с Алиевым, Москва желает помочь в организации подписания мирного соглашения по Карабаху Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы содействовать в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана, проходящих в резиденции «Загульба». Глава российского государства также отметил, Москва готова оказать содействие в подписании мирного соглашения. Путин также уточнил, что в ближайшее время планирует обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном результаты проведенных переговоров в Баку.

Сегодня идут переговоры президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча проходит в резиденции «Загульба» в узком составе.

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Президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы содействовать в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана, проходящих в резиденции «Загульба». Глава российского государства также отметил, Москва готова оказать содействие в подписании мирного соглашения. Путин также уточнил, что в ближайшее время планирует обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном результаты проведенных переговоров в Баку. Сегодня идут переговоры президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча проходит в резиденции «Загульба» в узком составе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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