Путин высказался о напряженой ситуации между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы содействовать в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
«Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана, проходящих в резиденции «Загульба». Глава российского государства также отметил, Москва готова оказать содействие в подписании мирного соглашения. Путин также уточнил, что в ближайшее время планирует обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном результаты проведенных переговоров в Баку.
Сегодня идут переговоры президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча проходит в резиденции «Загульба» в узком составе.
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