Актеры тюменского театра одержали победу на международном фестивале в Перми

Актеры тюменского театра «Ангажемент» вошли в число победителей международного фестиваля «Пермская Фантасмагория». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.
«Актеры „Ангажемента“ были удостоены четырех наград. „Лучшая мужская роль“ — Вячеслав Кузнецов за образ Хомы Брута, Философа; „Лучшая женская роль второго плана“ — Екатерина Зорина за роль Матери Хомы; „Специальный приз жюри“ — Юлия Шек за исполнение роли Панночки. Также театр получил награду в номинации „Лучший актерский ансамбль“», — указано в публикации Афанасьева.
«Ангажемент» представил на суд жюри фестиваля спектакль «Вий. Легенда» режиссера Рината Киякова. В этом году участниками «Пермской Фантасмагории» стали 16 театров из России, Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Ранее URA.RU писало о том, что пермский театр «У Моста» проведет первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория». Перед его началом актеры устроили в Перми «мистическое шествие».
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