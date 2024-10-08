Актеры тюменского театра одержали победу на международном фестивале в Перми

Тюменский театр «Ангажемент» победил на фестивале «Пермская Фантасмагория»
© Служба новостей «URA.RU»
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Постановка "Ангажемента" "Вий" победила в четырех номинациях фестиваля
Постановка "Ангажемента" "Вий" победила в четырех номинациях фестиваля Фото:

Актеры тюменского театра «Ангажемент» вошли в число победителей международного фестиваля «Пермская Фантасмагория». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

«Актеры „Ангажемента“ были удостоены четырех наград. „Лучшая мужская роль“ — Вячеслав Кузнецов за образ Хомы Брута, Философа; „Лучшая женская роль второго плана“ — Екатерина Зорина за роль Матери Хомы; „Специальный приз жюри“ — Юлия Шек за исполнение роли Панночки. Также театр получил награду в номинации „Лучший актерский ансамбль“», — указано в публикации Афанасьева.

«Ангажемент» представил на суд жюри фестиваля спектакль «Вий. Легенда» режиссера Рината Киякова. В этом году участниками «Пермской Фантасмагории» стали 16 театров из России, Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. 

Ранее URA.RU писало о том, что пермский театр «У Моста» проведет первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория». Перед его началом актеры устроили в Перми «мистическое шествие».

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Актеры тюменского театра «Ангажемент» вошли в число победителей международного фестиваля «Пермская Фантасмагория». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев. «Актеры „Ангажемента“ были удостоены четырех наград. „Лучшая мужская роль“ — Вячеслав Кузнецов за образ Хомы Брута, Философа; „Лучшая женская роль второго плана“ — Екатерина Зорина за роль Матери Хомы; „Специальный приз жюри“ — Юлия Шек за исполнение роли Панночки. Также театр получил награду в номинации „Лучший актерский ансамбль“», — указано в публикации Афанасьева. «Ангажемент» представил на суд жюри фестиваля спектакль «Вий. Легенда» режиссера Рината Киякова. В этом году участниками «Пермской Фантасмагории» стали 16 театров из России, Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.  Ранее URA.RU писало о том, что пермский театр «У Моста» проведет первый международный фестиваль «Пермская Фантасмагория». Перед его началом актеры устроили в Перми «мистическое шествие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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