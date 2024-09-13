13 сентября 2024

Daily Mail: Байден пришел в ярость после вопроса о Путине

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Байден приказал журналисту замолчать после вопроса о Путине
Байден приказал журналисту замолчать после вопроса о Путине Фото:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о российском лидере Владимире Путине. Он приказал репортеру замолчать, пишет Daily Mail.

«Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — передает издание слова Байдена, адресованные репортеру Sky News. Отмечается, что после повторного вопроса президент США повторил резкое высказывание.

Высказывание Байден сделал перед началом встречи с журналистами, посвященной деталям беседы с британским премьером Киром Стармером. Белый дом сообщал, что не ждет одобрения на удары вглубь РФ после разговора лидеров. Это подтвердилось после опубликования официального заявления по итогам встречи Байдена и Стармера.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о российском лидере Владимире Путине. Он приказал репортеру замолчать, пишет Daily Mail. «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — передает издание слова Байдена, адресованные репортеру Sky News. Отмечается, что после повторного вопроса президент США повторил резкое высказывание. Высказывание Байден сделал перед началом встречи с журналистами, посвященной деталям беседы с британским премьером Киром Стармером. Белый дом сообщал, что не ждет одобрения на удары вглубь РФ после разговора лидеров. Это подтвердилось после опубликования официального заявления по итогам встречи Байдена и Стармера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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