Daily Mail: Байден пришел в ярость после вопроса о Путине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о российском лидере Владимире Путине. Он приказал репортеру замолчать, пишет Daily Mail.
«Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — передает издание слова Байдена, адресованные репортеру Sky News. Отмечается, что после повторного вопроса президент США повторил резкое высказывание.
Высказывание Байден сделал перед началом встречи с журналистами, посвященной деталям беседы с британским премьером Киром Стармером. Белый дом сообщал, что не ждет одобрения на удары вглубь РФ после разговора лидеров. Это подтвердилось после опубликования официального заявления по итогам встречи Байдена и Стармера.
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