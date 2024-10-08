Ивлеева рассказала о жизни после «отмены» из-за «голой вечеринки»

Российская звезда шоу-бизнеса Анастасия Ивлеева обратилась к аудитории в связи с распространением информации о ее коллаборации с одним из игроков на медиарынке. По ее словам, во время творческого отпуска, начавшегося после «голой вечеринки», с ней пытались связаться представители телеканала СоловьевLive и журналистка Ксения Собчак. Ивлеева призналась, что действительно нашла команду и пообещала удивить поклонников.
«Во время моего творческого отпуска ко мне обращались представители разных команд, холдингов, компаний. В том числе [журналистка] Ксения Анатольевна (Собчак — прим. URA.RU), представители проекта СоловьевLive... Пара слов про команду: она действительно новая и она крутая! Предлагаю меньше слов, больше дела!» — рассказала Ивлеева в своем telegram-канале.
Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в московском клубе. Ее посетили десятки российских звезд. Вскоре у них и у организатора начались проблемы с контрактами. Сама Ивлеева после мероприятия ушла в информационное затишье, взяв творческий отпуск.
По ее словам, во время отсутствия в медиапространстве о ее жизни распространилось много слухов и догадок. «[Знакомые] могли давать местами не очень, на мой взгляд, удачные комментарии СМИ обо мне и моих действиях в этот период. Были исключения. Но лишь исключения. Единственное, что было верно в некоторых цитатах, это то, что после „отмены“ и творческого отпуска жизнь есть. Она идет. И она прекрасна», — заключила Ивлеева.
Ранее блогер дала первое интервью после долгого молчания, начавшегося в период скандала вокруг «голой вечеринки». В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Стороной не обошла и тему «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы. Главное из интервью Ивлеевой — в материале URA.RU.
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