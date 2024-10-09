«Живыми не выйдите»: жительница Курской области рассказала о встрече с поляками

ВСУ предупреждали мирных жителей о жестокости польских наемников
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ запугивали мирных жителей жестокостью польских наемников. Они предупреждали людей: «Вы живыми оттуда не выйдите». Об этом рассказала мирная жительница.
«Военные ВСУ предупредили их, чтобы шли осторожно, потому что если пойдут дальше, там будут находиться польские военные. Бойцы сказали им, что они оттуда живыми не выйдут», — передает слова женщины РИА «Новости».
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