«Живыми не выйдите»: жительница Курской области рассказала о встрече с поляками

Жительница Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников
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ВСУ предупреждали мирных жителей о жестокости польских наемников
ВСУ предупреждали мирных жителей о жестокости польских наемников Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ запугивали мирных жителей жестокостью польских наемников. Они предупреждали людей: «Вы живыми оттуда не выйдите». Об этом рассказала мирная жительница.

«Военные ВСУ предупредили их, чтобы шли осторожно, потому что если пойдут дальше, там будут находиться польские военные. Бойцы сказали им, что они оттуда живыми не выйдут», — передает слова женщины РИА «Новости». 

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ВСУ запугивали мирных жителей жестокостью польских наемников. Они предупреждали людей: «Вы живыми оттуда не выйдите». Об этом рассказала мирная жительница. «Военные ВСУ предупредили их, чтобы шли осторожно, потому что если пойдут дальше, там будут находиться польские военные. Бойцы сказали им, что они оттуда живыми не выйдут», — передает слова женщины РИА «Новости». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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