В Турции вслед за Россией заблокировали Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord. Об этом рассказал министр юстиции страны Йылмаз Тунч.
«Первый мирный уголовный суд принял решение о блокировке доступа к социальной медиа платформе Discord», — написал Тунч на своей странице в соцсети X. Он добавил, что решение было принято после расследования, выявившего использование платформы для вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств.
Роскомнадзор 8 октября заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства, связанного с распространением запрещенных сообщений. Discord — это система обмена сообщениями с возможностью создания комнат и серверов для текстового, аудио и видео общения. Особенно популярен среди геймеров.
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