В Турции вслед за Россией заблокировали Discord

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В Турции начато расследование против Discord
В Турции начато расследование против Discord Фото:

В Турции заблокировали мессенджер Discord. Об этом рассказал министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

«Первый мирный уголовный суд принял решение о блокировке доступа к социальной медиа платформе Discord», — написал Тунч на своей странице в соцсети X. Он добавил, что решение было принято после расследования, выявившего использование платформы для вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств.

Роскомнадзор 8 октября заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства, связанного с распространением запрещенных сообщений. Discord — это система обмена сообщениями с возможностью создания комнат и серверов для текстового, аудио и видео общения. Особенно популярен среди геймеров.

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В Турции заблокировали мессенджер Discord. Об этом рассказал министр юстиции страны Йылмаз Тунч. «Первый мирный уголовный суд принял решение о блокировке доступа к социальной медиа платформе Discord», — написал Тунч на своей странице в соцсети X. Он добавил, что решение было принято после расследования, выявившего использование платформы для вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств. Роскомнадзор 8 октября заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства, связанного с распространением запрещенных сообщений. Discord — это система обмена сообщениями с возможностью создания комнат и серверов для текстового, аудио и видео общения. Особенно популярен среди геймеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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