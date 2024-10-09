Mash: врачи выявили у Василия Ливанова опасное поражение мозга

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У Василия Ливанова нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности Фото:

Известный актер Василий Ливанов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, вызванное кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.

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«У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Также ему парализовало правую часть тела», — сообщает информационный канал Mash. Состояние актера остается критическим, несмотря на интенсивное лечение и постоянное нахождение в реанимации под поддержкой искусственной вентиляции легких.

Василий Ливанов был госпитализирован с инсультом 29 сентября в возрасте 89 лет. До этого он испытывал слабость, одышку, нарушение речи и боли, что стало поводом для обращения за медицинской помощью. На данный момент улучшения его состояния не наблюдается, что вызывает беспокойство у врачей актера.

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Известный актер Василий Ливанов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, вызванное кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела. «У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Также ему парализовало правую часть тела», — сообщает информационный канал Mash. Состояние актера остается критическим, несмотря на интенсивное лечение и постоянное нахождение в реанимации под поддержкой искусственной вентиляции легких. Василий Ливанов был госпитализирован с инсультом 29 сентября в возрасте 89 лет. До этого он испытывал слабость, одышку, нарушение речи и боли, что стало поводом для обращения за медицинской помощью. На данный момент улучшения его состояния не наблюдается, что вызывает беспокойство у врачей актера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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