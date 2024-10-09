Mash: врачи выявили у Василия Ливанова опасное поражение мозга

Известный актер Василий Ливанов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, вызванное кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.
«У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Также ему парализовало правую часть тела», — сообщает информационный канал Mash. Состояние актера остается критическим, несмотря на интенсивное лечение и постоянное нахождение в реанимации под поддержкой искусственной вентиляции легких.
Василий Ливанов был госпитализирован с инсультом 29 сентября в возрасте 89 лет. До этого он испытывал слабость, одышку, нарушение речи и боли, что стало поводом для обращения за медицинской помощью. На данный момент улучшения его состояния не наблюдается, что вызывает беспокойство у врачей актера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Известный актер Василий Ливанов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи обнаружили у него опасное поражение мозга, вызванное кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела. «У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Также ему парализовало правую часть тела», — сообщает информационный канал Mash. Состояние актера остается критическим, несмотря на интенсивное лечение и постоянное нахождение в реанимации под поддержкой искусственной вентиляции легких. Василий Ливанов был госпитализирован с инсультом 29 сентября в возрасте 89 лет. До этого он испытывал слабость, одышку, нарушение речи и боли, что стало поводом для обращения за медицинской помощью. На данный момент улучшения его состояния не наблюдается, что вызывает беспокойство у врачей актера.