08 октября 2024

Власти хотят сделать платным проезд по ЕКАД

Свердловские власти хотят сделать платным проезд по северному полукольцу ЕКАДа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад, трасса, дорога
Проезд планируют сделать платным из-за загруженности участка Фото:

Проезд по северному полукольцу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) может стать платным, если объект отдадут в концессию. При этом у свердловчан будут особые условия, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Северное полукольцо для нас проблема — большое движение идет и со стороны Серова, и Нижнего Тагила. Другой момент мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на кольцевой и решаем вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы эти работы продолжать. Это порядка 80 млрд рублей. Концессия — это значит, что полосы будут платные, но наши требования к желающим заявиться на концессию — проезд для жителей Свердловской области должен быть бесплатным», — сказал Толкачев.

Ранее на этой же конференции Толкачев заявил, что закончить строительство развязки у концерна «Калина» до конца года не удастся. А также о том, что проект второй ветки метро в Екатеринбурге не забыт.

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Проезд по северному полукольцу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) может стать платным, если объект отдадут в концессию. При этом у свердловчан будут особые условия, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Северное полукольцо для нас проблема — большое движение идет и со стороны Серова, и Нижнего Тагила. Другой момент мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на кольцевой и решаем вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы эти работы продолжать. Это порядка 80 млрд рублей. Концессия — это значит, что полосы будут платные, но наши требования к желающим заявиться на концессию — проезд для жителей Свердловской области должен быть бесплатным», — сказал Толкачев. Ранее на этой же конференции Толкачев заявил, что закончить строительство развязки у концерна «Калина» до конца года не удастся. А также о том, что проект второй ветки метро в Екатеринбурге не забыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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