Власти хотят сделать платным проезд по ЕКАД

Свердловские власти хотят сделать платным проезд по северному полукольцу ЕКАДа

09 октября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Проезд планируют сделать платным из-за загруженности участка Фото: Анна Майорова © URA.RU Проезд по северному полукольцу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) может стать платным, если объект отдадут в концессию. При этом у свердловчан будут особые условия, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Северное полукольцо для нас проблема — большое движение идет и со стороны Серова, и Нижнего Тагила. Другой момент мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на кольцевой и решаем вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы эти работы продолжать. Это порядка 80 млрд рублей. Концессия — это значит, что полосы будут платные, но наши требования к желающим заявиться на концессию — проезд для жителей Свердловской области должен быть бесплатным», — сказал Толкачев. Ранее на этой же конференции Толкачев заявил, что закончить строительство развязки у концерна «Калина» до конца года не удастся. А также о том, что проект второй ветки метро в Екатеринбурге не забыт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проезд по северному полукольцу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) может стать платным, если объект отдадут в концессию. При этом у свердловчан будут особые условия, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Северное полукольцо для нас проблема — большое движение идет и со стороны Серова, и Нижнего Тагила. Другой момент мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на кольцевой и решаем вопрос с Автодором и Минтрансом РФ, чтобы эти работы продолжать. Это порядка 80 млрд рублей. Концессия — это значит, что полосы будут платные, но наши требования к желающим заявиться на концессию — проезд для жителей Свердловской области должен быть бесплатным», — сказал Толкачев. Ранее на этой же конференции Толкачев заявил, что закончить строительство развязки у концерна «Калина» до конца года не удастся. А также о том, что проект второй ветки метро в Екатеринбурге не забыт.