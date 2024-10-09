Из тюменского правительства уволена топ-чиновница

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер покинула свою должность. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Я назначил Елену Владимировну Майер директором департамента культуры Тюменской области 5,5 года назад. Сегодня ее последний рабочий день в органах исполнительной власти региона. Она справилась со всеми поставленными задачами. Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области. Желаю успехов в дальнейшей карьере! Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что по словам источников агентства, Майер перейдет на работу в правительство ХМАО. Якобы там она сменит Елену Шумакову, которая занимает должность замгубернатора со времен бывшей главы Югры Натальи Комаровой, и курирует образование, культуру и спорт.
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