Как не купить прошлогоднюю красную икру к новогоднему столу

Аналитик Савельев: красная икра в жестяной банке наиболее качественная
© Служба новостей «URA.RU»
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Качественный и свежий продукт на полках можно найти самостоятельно
Качественный и свежий продукт на полках можно найти самостоятельно Фото:

Качественная свежая икра должна быть упакована с июня по октябрь на Камчатке или Сахалине. Кроме того, лучше выбрать консервированный продукт в жестяной банке, отметил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Так как в России небольшое потребление красной икры — около 14-16 тонн в год — у производителей осталось много запасов с прошлого года. Но при хранении продукта в замороженном виде он начинает течь. Это главный признак того, что товар подвергался разморозки.

«Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке. Надо посмотреть, чтобы производитель находился на Камчатке или на Сахалине. Икра должна быть упакована в период с июня по октябрь. Желательно, чтобы дата производства была выдавлена на крышке жестяной банки изнутри — так сложнее ее подделать», — отмечает Александр Савельев.

По его словам, современные методы «реанимации» икры очень изящны, и даже эксперты порой не могут определить, когда была изготовлен продукт. Этим, в том числе, пользуются и мошенники, продавая фальсифицированный товар покупателям.

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Качественная свежая икра должна быть упакована с июня по октябрь на Камчатке или Сахалине. Кроме того, лучше выбрать консервированный продукт в жестяной банке, отметил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Так как в России небольшое потребление красной икры — около 14-16 тонн в год — у производителей осталось много запасов с прошлого года. Но при хранении продукта в замороженном виде он начинает течь. Это главный признак того, что товар подвергался разморозки. «Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке. Надо посмотреть, чтобы производитель находился на Камчатке или на Сахалине. Икра должна быть упакована в период с июня по октябрь. Желательно, чтобы дата производства была выдавлена на крышке жестяной банки изнутри — так сложнее ее подделать», — отмечает Александр Савельев. По его словам, современные методы «реанимации» икры очень изящны, и даже эксперты порой не могут определить, когда была изготовлен продукт. Этим, в том числе, пользуются и мошенники, продавая фальсифицированный товар покупателям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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