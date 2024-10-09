Качественная свежая икра должна быть упакована с июня по октябрь на Камчатке или Сахалине. Кроме того, лучше выбрать консервированный продукт в жестяной банке, отметил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Так как в России небольшое потребление красной икры — около 14-16 тонн в год — у производителей осталось много запасов с прошлого года. Но при хранении продукта в замороженном виде он начинает течь. Это главный признак того, что товар подвергался разморозки.
«Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке. Надо посмотреть, чтобы производитель находился на Камчатке или на Сахалине. Икра должна быть упакована в период с июня по октябрь. Желательно, чтобы дата производства была выдавлена на крышке жестяной банки изнутри — так сложнее ее подделать», — отмечает Александр Савельев.
По его словам, современные методы «реанимации» икры очень изящны, и даже эксперты порой не могут определить, когда была изготовлен продукт. Этим, в том числе, пользуются и мошенники, продавая фальсифицированный товар покупателям.
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