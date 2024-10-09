Бывший мэр Троицка Виноградов остался в СИЗО до зимы

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Мера пресечения Александру Виноградову в суде центрального района. Челябинск , клетка, виноградов александр, судтюрьма
Александр Виноградов не смог выйти из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Центральный райсуд Челябинска 9 октября продлили срок в СИЗО бывшему мэру Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 12 декабря.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Виноградова еще на два месяца. То есть, до 12 декабря 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Бывший мэр, выступая в суде, просил смягчить ему меру пресечения и отправить под домашний арест. По его словам, основания о том, что на посту сити-менеджера он мог повлиять на следствие, отпали после смены власти в городе.

Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взяток. Предполагаемым взяткодателем был местный бизнесмен Дмитрий Виноградов. Предварительно, за деньги мэр (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. Сейчас следствие насчитывает несколько эпизодов коррупции в стенах мэрии Троицка.

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Центральный райсуд Челябинска 9 октября продлили срок в СИЗО бывшему мэру Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 12 декабря. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Виноградова еще на два месяца. То есть, до 12 декабря 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Бывший мэр, выступая в суде, просил смягчить ему меру пресечения и отправить под домашний арест. По его словам, основания о том, что на посту сити-менеджера он мог повлиять на следствие, отпали после смены власти в городе. Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взяток. Предполагаемым взяткодателем был местный бизнесмен Дмитрий Виноградов. Предварительно, за деньги мэр (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдавал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. Сейчас следствие насчитывает несколько эпизодов коррупции в стенах мэрии Троицка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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