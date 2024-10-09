Экс-генерал-майору Попову продлили домашний арест

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов останется под домашнем арестом еще на полгода. Об этом сообщил его адвокат.
«Тамбовский гарнизонный военный суд на полгода продлил домашний арест экс-командующему 58-й армией генерал-майору Попову», — заявил его адвокат. Слова приводит РИА Новости.
Он также подчеркнул, что суд принял решение не изменять подсудность уголовного дела, а также отклонил предложение о возвращении дела прокурору для проведения дополнительного расследования. Кроме того, суд отказался прекратить процесс, назначив слушание по нему на 16 октября.
Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве в сентябре этого года. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области. Общая сумма металла превысила 130 миллионов рублей.
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