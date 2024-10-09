Экс-генерал-майору Попову продлили домашний арест

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Попов останется под домашнем арестом до апреля 2025 года
Попов останется под домашнем арестом до апреля 2025 года Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов останется под домашнем арестом еще на полгода. Об этом сообщил его адвокат. 

«Тамбовский гарнизонный военный суд на полгода продлил домашний арест экс-командующему 58-й армией генерал-майору Попову», — заявил его адвокат. Слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что суд принял решение не изменять подсудность уголовного дела, а также отклонил предложение о возвращении дела прокурору для проведения дополнительного расследования. Кроме того, суд отказался прекратить процесс, назначив слушание по нему на 16 октября. 

Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве в сентябре этого года. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области. Общая сумма металла превысила 130 миллионов рублей.

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов останется под домашнем арестом еще на полгода. Об этом сообщил его адвокат.  «Тамбовский гарнизонный военный суд на полгода продлил домашний арест экс-командующему 58-й армией генерал-майору Попову», — заявил его адвокат. Слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что суд принял решение не изменять подсудность уголовного дела, а также отклонил предложение о возвращении дела прокурору для проведения дополнительного расследования. Кроме того, суд отказался прекратить процесс, назначив слушание по нему на 16 октября.  Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве в сентябре этого года. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области. Общая сумма металла превысила 130 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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