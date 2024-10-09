СКР показал кадры обыска задержанного за взятку VIP-полицейского в Челябинске

В Челябинске провели обыск недвижимости и автомобиля задержанного за взятку замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александра Калитюка. Кадры с места событий показали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении замначальника отдела по противодействию экстремизму, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время следователями СК России проведены обыски», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что по данным следствия до 8 октября полицейский стал посредником при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены в качестве оплаты за содействие в решении гражданско-правового спора.
Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Сотруднику правоохранительных органов предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство для заключения его под стражу, продолжается сбор доказательств.
Калитюка задержали вечером 8 октября после погони со стрельбой. В ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали задержание сотрудника.
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