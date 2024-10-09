Актера Трескунова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

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Суд оштрафовал Трескунова на 40 тысяч рублей
Суд оштрафовал Трескунова на 40 тысяч рублей Фото:

Российский актер Семен Трескунов (признан Минюстом иноагентом) был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение вынес Тимирязевский суд Москвы.

«Тимирязевский суд Москвы признал Трескунова* виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 40 тысяч рублей», — передает издание Life.ru.

Трескунов попал в список иноагентов 15 марта. В указе Минюста было сказано, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации.

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Российский актер Семен Трескунов (признан Минюстом иноагентом) был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение вынес Тимирязевский суд Москвы. «Тимирязевский суд Москвы признал Трескунова* виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 40 тысяч рублей», — передает издание Life.ru. Трескунов попал в список иноагентов 15 марта. В указе Минюста было сказано, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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