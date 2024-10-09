Актера Трескунова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Российский актер Семен Трескунов (признан Минюстом иноагентом) был оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение вынес Тимирязевский суд Москвы.
«Тимирязевский суд Москвы признал Трескунова* виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ и оштрафовал его на 40 тысяч рублей», — передает издание Life.ru.
Трескунов попал в список иноагентов 15 марта. В указе Минюста было сказано, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации.
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