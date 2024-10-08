Россия откажется от модели развития с опорой на Москву

Власти предложили новую модель развития России. На стратегической сессии «Стратегия пространственного развития России» премьер-министр Михаил Мишустин назвал новые инструменты стимулирования развития регионов. Как объяснили URA.RU эксперты, правительство откажется от схемы, где центром притяжения людей является Москва и другие мегаполисы.
Во вступительном слове Мишустин отметил, что в условиях жесткого санкционного давления Запада в России растет значимость регионов, через которые проходят международные транспортные коридоры. «Появляются центры экономической активности там, где раньше их никогда не было. Усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири. Раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма», — рассказал премьер.
Правительство применяет большой набор инструментов, которые помогут регионам сохранить динамику роста, сообщил Мишустин. Он уточнил, что для этих целей созданы специальные госпрограммы для Арктики, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Калининградской области, новых регионов и сельских территорий.
«По поручению президента разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов. Также продолжается строительство инфраструктуры. Запускаются механизмы для стимулирования частных инвестиций», — резюмировал председатель правительства.
Россия отказывается от модели развития, при которой все ресурсы и люди стекаются в Москву, считает руководитель «Центра электоральных практик», политолог Сергей Поляков. «Эта модель показала свою нежизнеспособность. С началом спецоперации заработала оборонная промышленность, регионы активно заработали. С введением санкций стали развиваться сельскохозяйственные территории», — сказал эксперт.
Российская экономика не страдает от «ресурсного проклятья», вопреки распространенному мнению, полагает Поляков. «У каждой территории есть свои компетенции. Урал — это промышленность, юг России — Ростовская область, Краснодарский край — это сельское хозяйство. Страна начинает действительно жить. Люди получают перспективу, работу», — подчеркнул эксперт.
Государство стремится не только решать масштабные экономические задачи, но и заниматься вопросами социального благополучия среднестатистических россиян, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Стратегия пространственного развития как раз это и призвана обеспечить», — уточнил он.
Климанов указал на сверхконцентрацию людей и ресурсов в Москве и крупных городах-миллионниках. «Этот дисбаланс создает риски и угрозы для гармоничного развития страны в целом. Одна из задач — обеспечение более равномерного развития, чтобы периферия не сильно отставала от центров», — пояснил эксперт.
Добиться этого можно через стимулирование опорных населенных пунктов и через пристальное внимание к таким геостратегически важным регионам, как Дальний Восток и Арктика, считает он. «Для этого важно также согласовать действия отраслевых министерств, чтобы они были заинтересованы в соблюдении территориального, а не только отраслевого принципа развития», — резюмировал Климанов.
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