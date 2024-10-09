Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь России

10 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Решение об ограничении ударов по России осталось в силе, заявили в США Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense США сохранят ограничения на проведение ударов вглубь территории России. Об этом заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США. По ее словам, такая позиция позволит избежать эскалации украинского конфликта. «Мы не будем снимать ограничения на удары вглубь России. Это решение остается в силе», — сообщила высокопоставленная представительница Минобороны журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине. Удары вглубь России стали ключевой частью «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, документ направлен на усиление военной мощи Украины. Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 11 октября, несмотря на отмену встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн»), сообщают издания Bild и Reuters. Он планирует показать свой «план победы» Шольцу, чтобы достичь своих целей, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США сохранят ограничения на проведение ударов вглубь территории России. Об этом заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США. По ее словам, такая позиция позволит избежать эскалации украинского конфликта. «Мы не будем снимать ограничения на удары вглубь России. Это решение остается в силе», — сообщила высокопоставленная представительница Минобороны журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине. Удары вглубь России стали ключевой частью «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, документ направлен на усиление военной мощи Украины. Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 11 октября, несмотря на отмену встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн»), сообщают издания Bild и Reuters. Он планирует показать свой «план победы» Шольцу, чтобы достичь своих целей, передает телеканал 360.