Зеленский рассказал, зачем ему нужен «план победы»

Зеленский: «план победы» направлен на усиление военной мощи Украины
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Зеленский выразил надежду на проведение встречи в Рамштайне
Зеленский выразил надежду на проведение встречи в Рамштайне Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем ему нужен «план победы». По его словам, он поможет усилить военную мощь страны. 

«План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Украинский лидер выразил надежду на проведение встречи в Рамштайне, так как она является ключевой для второго «саммита мира» по Украине.

Зеленский также сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции и представить им «план победы» Украины. После чего ознакомить с ним остальных лидеров европейских государств на встрече в Рамштайне.

Ранее Зеленский заявил, что один из пунктов его плана предполагает включение Украины в НАТО. В Верховной Раде же отметили, что попасть в ЕС и НАТО Зеленский хочет сначала конфликта, а его план победы — это лишь набор хотелок и лозунгов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае если Украины вступит в Североатлантический альянс, мир ждет третья мировая война.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем ему нужен «план победы». По его словам, он поможет усилить военную мощь страны.  «План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Украинский лидер выразил надежду на проведение встречи в Рамштайне, так как она является ключевой для второго «саммита мира» по Украине. Зеленский также сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции и представить им «план победы» Украины. После чего ознакомить с ним остальных лидеров европейских государств на встрече в Рамштайне. Ранее Зеленский заявил, что один из пунктов его плана предполагает включение Украины в НАТО. В Верховной Раде же отметили, что попасть в ЕС и НАТО Зеленский хочет сначала конфликта, а его план победы — это лишь набор хотелок и лозунгов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае если Украины вступит в Североатлантический альянс, мир ждет третья мировая война.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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