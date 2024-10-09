Зеленский рассказал, зачем ему нужен «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем ему нужен «план победы». По его словам, он поможет усилить военную мощь страны.
«План рассчитан на усиление Украины в военной составляющей», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Украинский лидер выразил надежду на проведение встречи в Рамштайне, так как она является ключевой для второго «саммита мира» по Украине.
Зеленский также сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции и представить им «план победы» Украины. После чего ознакомить с ним остальных лидеров европейских государств на встрече в Рамштайне.
Ранее Зеленский заявил, что один из пунктов его плана предполагает включение Украины в НАТО. В Верховной Раде же отметили, что попасть в ЕС и НАТО Зеленский хочет сначала конфликта, а его план победы — это лишь набор хотелок и лозунгов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае если Украины вступит в Североатлантический альянс, мир ждет третья мировая война.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.