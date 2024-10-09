09 октября 2024

Синоптик раскрыл, сколько снега выпадет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выпадет 4-7 мм снега
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу дня в снежный покров в Екатеринбурге может стать высотой в несколько сантиметров
К концу дня в снежный покров в Екатеринбурге может стать высотой в несколько сантиметров Фото:

В Екатеринбурге за сутки 10 октября выпадет от четырех до семи миллиметров осадков, однако высота слоя может увеличится к вечеру до нескольких сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге за сутки ожидается 4-7 мм осадков, по оптимистичным прогнозам высота снежного покрова к вечеру составит несколько сантиметров. При этом где-то в середине дня температура воздуха в городе опустится ниже нуля. На этом безморозный период в городе закончится», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он подчеркнул, что высота снежного покрова к северу от Екатеринбурга, в районе Нижнего Тагила, может достигнуть 7-10 сантиметров. После этого зона снегопадов сместится на Южный Урал и Зауралье.

Снегопад начался на севере Свердловской области вечером 9 октября. Региональное МЧС предупреждало, что 10 октября в области пройдет сильный снег, метель и ветер. По информации синоптиков, основные осадки выпадут 10 и 11 октября при прохождении через Урал точки окклюзии циклона.

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В Екатеринбурге за сутки 10 октября выпадет от четырех до семи миллиметров осадков, однако высота слоя может увеличится к вечеру до нескольких сантиметров. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге за сутки ожидается 4-7 мм осадков, по оптимистичным прогнозам высота снежного покрова к вечеру составит несколько сантиметров. При этом где-то в середине дня температура воздуха в городе опустится ниже нуля. На этом безморозный период в городе закончится», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что высота снежного покрова к северу от Екатеринбурга, в районе Нижнего Тагила, может достигнуть 7-10 сантиметров. После этого зона снегопадов сместится на Южный Урал и Зауралье. Снегопад начался на севере Свердловской области вечером 9 октября. Региональное МЧС предупреждало, что 10 октября в области пройдет сильный снег, метель и ветер. По информации синоптиков, основные осадки выпадут 10 и 11 октября при прохождении через Урал точки окклюзии циклона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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