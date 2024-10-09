Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

10 октября 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от Республиканской партии, заявил о своем отказе от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла, учитывая позицию Харрис по политике Джо Байдена. «Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Она открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. Экс-президент считает, что это делает дальнейшие дебаты бессмысленными. Трамп подчеркивает свое лидерство в предвыборных опросах и увеличение отрыва от Харрис, особенно в ключевых штатах. Он упоминает недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс якобы одержал победу над демократом Тимом Уолцем, и заявляет, что для реванша уже нет времени, так как голосование началось. В Посольстве США в Москве заявили, что Украина может капитулировать, если к власти придет Трамп. Ранее Харрис раскритиковала Трампа за слова о готовности завершить конфликт на Украине, передает МК. На предвыборных дебатах 27 июня Трамп пообещал добиться урегулирования украинского конфликта до своего возможного переизбрания. Трамп подчеркнул, что его администрация сможет добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине, опираясь на его опыт внешнеполитических переговоров. Бывший президент выразил уверенность в своей способности восстановить авторитет США на международной арене и предотвратить подобные конфликты в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от Республиканской партии, заявил о своем отказе от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла, учитывая позицию Харрис по политике Джо Байдена. «Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Она открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. Экс-президент считает, что это делает дальнейшие дебаты бессмысленными. Трамп подчеркивает свое лидерство в предвыборных опросах и увеличение отрыва от Харрис, особенно в ключевых штатах. Он упоминает недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс якобы одержал победу над демократом Тимом Уолцем, и заявляет, что для реванша уже нет времени, так как голосование началось. В Посольстве США в Москве заявили, что Украина может капитулировать, если к власти придет Трамп. Ранее Харрис раскритиковала Трампа за слова о готовности завершить конфликт на Украине, передает МК. На предвыборных дебатах 27 июня Трамп пообещал добиться урегулирования украинского конфликта до своего возможного переизбрания. Трамп подчеркнул, что его администрация сможет добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине, опираясь на его опыт внешнеполитических переговоров. Бывший президент выразил уверенность в своей способности восстановить авторитет США на международной арене и предотвратить подобные конфликты в будущем.