09 октября 2024

Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Дональд Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от Республиканской партии, заявил о своем отказе от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла, учитывая позицию Харрис по политике Джо Байдена.

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Она открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. Экс-президент считает, что это делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

Трамп подчеркивает свое лидерство в предвыборных опросах и увеличение отрыва от Харрис, особенно в ключевых штатах. Он упоминает недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс якобы одержал победу над демократом Тимом Уолцем, и заявляет, что для реванша уже нет времени, так как голосование началось.

В Посольстве США в Москве заявили, что Украина может капитулировать, если к власти придет Трамп. Ранее Харрис раскритиковала Трампа за слова о готовности завершить конфликт на Украине, передает МК. На предвыборных дебатах 27 июня Трамп пообещал добиться урегулирования украинского конфликта до своего возможного переизбрания.

Трамп подчеркнул, что его администрация сможет добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине, опираясь на его опыт внешнеполитических переговоров. Бывший президент выразил уверенность в своей способности восстановить авторитет США на международной арене и предотвратить подобные конфликты в будущем.

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Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах от Республиканской партии, заявил о своем отказе от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп утверждает, что дебаты не имеют смысла, учитывая позицию Харрис по политике Джо Байдена. «Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Она открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. Экс-президент считает, что это делает дальнейшие дебаты бессмысленными. Трамп подчеркивает свое лидерство в предвыборных опросах и увеличение отрыва от Харрис, особенно в ключевых штатах. Он упоминает недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс якобы одержал победу над демократом Тимом Уолцем, и заявляет, что для реванша уже нет времени, так как голосование началось. В Посольстве США в Москве заявили, что Украина может капитулировать, если к власти придет Трамп. Ранее Харрис раскритиковала Трампа за слова о готовности завершить конфликт на Украине, передает МК. На предвыборных дебатах 27 июня Трамп пообещал добиться урегулирования украинского конфликта до своего возможного переизбрания. Трамп подчеркнул, что его администрация сможет добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине, опираясь на его опыт внешнеполитических переговоров. Бывший президент выразил уверенность в своей способности восстановить авторитет США на международной арене и предотвратить подобные конфликты в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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