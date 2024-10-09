В Посольстве США заявили, что Украина капитулирует после выборов в США

Посольство США в Москве: приход республиканцев — это путь к капитуляции Украины

10 октября 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп говорит о готовности завершить украинский конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Приход республиканцев к власти в США приведет к капитуляции Украины. Об этом заявили в американском посольстве в Москве. «Демократ Камала Харрис неоднократно акцентировала внимание на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а приход республиканцев станет путем к капитуляции Украины. Кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы», — пишут «Известия» со ссылкой на посольство. Американская разведка полагает, что Россия поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине в преддверии возможного возвращения к власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приход республиканцев к власти в США приведет к капитуляции Украины. Об этом заявили в американском посольстве в Москве. «Демократ Камала Харрис неоднократно акцентировала внимание на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а приход республиканцев станет путем к капитуляции Украины. Кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы», — пишут «Известия» со ссылкой на посольство. Американская разведка полагает, что Россия поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине в преддверии возможного возвращения к власти.