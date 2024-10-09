09 октября 2024

В Посольстве США заявили, что Украина капитулирует после выборов в США

Посольство США в Москве: приход республиканцев — это путь к капитуляции Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Дональд Трамп говорит о готовности завершить украинский конфликт Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Приход республиканцев к власти в США приведет к капитуляции Украины. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.

«Демократ Камала Харрис неоднократно акцентировала внимание на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а приход республиканцев станет путем к капитуляции Украины. Кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы», — пишут «Известия» со ссылкой на посольство.

Американская разведка полагает, что Россия поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине в преддверии возможного возвращения к власти.

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Приход республиканцев к власти в США приведет к капитуляции Украины. Об этом заявили в американском посольстве в Москве. «Демократ Камала Харрис неоднократно акцентировала внимание на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а приход республиканцев станет путем к капитуляции Украины. Кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы», — пишут «Известия» со ссылкой на посольство. Американская разведка полагает, что Россия поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине в преддверии возможного возвращения к власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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