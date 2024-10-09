Приход республиканцев к власти в США приведет к капитуляции Украины. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.
«Демократ Камала Харрис неоднократно акцентировала внимание на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а приход республиканцев станет путем к капитуляции Украины. Кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы», — пишут «Известия» со ссылкой на посольство.
Американская разведка полагает, что Россия поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине в преддверии возможного возвращения к власти.
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