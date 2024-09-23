Татьяна Бакальчук сменила фамилию после перестрелки у офиса WB

23 сентября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию своего бывшего мужа Владислава на девичью — Ким, сообщили журналисты. Это произошло после перестрелки у головного офиса компании в Москве, в которой принял участие ее экс-супруг. «Татьяна Бакальчук сменила фамилию. Теперь она Татьяна Ким (это ее девичья фамилия)», — передает РБК. В июле 2024 года предпринимательница также подала на развод со своим мужем Владиславом. Причиной стало скандальное объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. У офиса Wildberries 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека были убиты, а несколько получили ранения. Татьяна Бакальчук выразила мнение, что стрельба была попыткой ее бывшего супруга Владислава осуществить «рейдерский захват» компании. Однако он, в свою очередь, отрицает это. После произошедшего Бакальчуку и другим фигурантам дела предъявлены обвинения, пишет 360.ru.