Татьяна Бакальчук сменила фамилию после перестрелки у офиса WB

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук сменила фамилию на Ким после подачи заявления на развод с мужем Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию своего бывшего мужа Владислава на девичью — Ким, сообщили журналисты. Это произошло после перестрелки у головного офиса компании в Москве, в которой принял участие ее экс-супруг.

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«Татьяна Бакальчук сменила фамилию. Теперь она Татьяна Ким (это ее девичья фамилия)», — передает РБК. В июле 2024 года предпринимательница также подала на развод со своим мужем Владиславом. Причиной стало скандальное объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

У офиса Wildberries 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека были убиты, а несколько получили ранения. Татьяна Бакальчук выразила мнение, что стрельба была попыткой ее бывшего супруга Владислава осуществить «рейдерский захват» компании. Однако он, в свою очередь, отрицает это. После произошедшего Бакальчуку и другим фигурантам дела предъявлены обвинения, пишет 360.ru.

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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию своего бывшего мужа Владислава на девичью — Ким, сообщили журналисты. Это произошло после перестрелки у головного офиса компании в Москве, в которой принял участие ее экс-супруг. «Татьяна Бакальчук сменила фамилию. Теперь она Татьяна Ким (это ее девичья фамилия)», — передает РБК. В июле 2024 года предпринимательница также подала на развод со своим мужем Владиславом. Причиной стало скандальное объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. У офиса Wildberries 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека были убиты, а несколько получили ранения. Татьяна Бакальчук выразила мнение, что стрельба была попыткой ее бывшего супруга Владислава осуществить «рейдерский захват» компании. Однако он, в свою очередь, отрицает это. После произошедшего Бакальчуку и другим фигурантам дела предъявлены обвинения, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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