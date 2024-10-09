Израиль нанес удар по иранскому заводу Sab

Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.
«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны.
Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360.
Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT.
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Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль. «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны. Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360. Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT.