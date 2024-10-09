09 октября 2024

Израиль нанес удар по иранскому заводу Sab

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Директор промзоны Хомса сообщил об ударе Израиля по иранскому заводу SABA в Сирии Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.

«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны.

Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360.

Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT.

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Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль. «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны. Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360. Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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