Израиль нанес удар по иранскому заводу Sab

10 октября 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Директор промзоны Хомса сообщил об ударе Израиля по иранскому заводу SABA в Сирии Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль. «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны. Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360. Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль. «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал Халиль РИА Новости. Он добавил, что удары продолжаются, и напомнил о ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана 1 октября, который был назван актом самообороны. Иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября стал вторым подобным инцидентом в истории отношений двух стран. Израильские военные сообщили о перехвате большинства из около 180 выпущенных баллистических ракет. В социальных сетях появились видеозаписи последствий падения снарядов, передает телеканал 360. Власти Израиля заявили, что обстрел прошел без жертв среди граждан страны, однако ряд СМИ сообщил о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Глава Минобороны Израиля заявил, что ответ Ирану будет внезапным, они не успеют ничего понять, передает RT.