09 октября 2024

Основательницу сети кафе «АндерСон» признали иноагентом

Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову признали иноагентом
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Сеть кафе «АндерСон» выплатит полмиллиарда рублей после проверки ФНС Фото:
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Иноагенты РФ

Анастасия Татулова, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, внесена в реестр иностранных агентов Минюстом РФ. Причиной стали ее публикации в социальных сетях, критикующие специальную военную операцию, и информационная помощь от иностранных агентов, согласно судебным материалам.

«[Татулова] осуществляет политическую деятельность… находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — отмечается в документах, передает ТАСС. В судебных материалах указано, что Татулова распространяла сообщения лиц, включенных в реестр иностранных агентов, и критиковала действия властей.

Татулова известна своей предпринимательской деятельностью и общественной работой в России. Она продала свой бизнес в 2023 году и переехала в Португалию. 5 апреля 2024 года ее имя появилось в списке иностранных агентов, но суд отклонил ее иск об исключении из реестра. Сеть кафе «АндерСон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) штраф в размере свыше 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства. Как выяснилось в ходе проверок, компания использовала схемы для выплаты «серых» зарплат и установки подменных касс, что привело к формированию скрытой выручки более миллиарда рублей.

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Анастасия Татулова, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, внесена в реестр иностранных агентов Минюстом РФ. Причиной стали ее публикации в социальных сетях, критикующие специальную военную операцию, и информационная помощь от иностранных агентов, согласно судебным материалам. «[Татулова] осуществляет политическую деятельность… находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — отмечается в документах, передает ТАСС. В судебных материалах указано, что Татулова распространяла сообщения лиц, включенных в реестр иностранных агентов, и критиковала действия властей. Татулова известна своей предпринимательской деятельностью и общественной работой в России. Она продала свой бизнес в 2023 году и переехала в Португалию. 5 апреля 2024 года ее имя появилось в списке иностранных агентов, но суд отклонил ее иск об исключении из реестра. Сеть кафе «АндерСон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) штраф в размере свыше 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства. Как выяснилось в ходе проверок, компания использовала схемы для выплаты «серых» зарплат и установки подменных касс, что привело к формированию скрытой выручки более миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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