Основательницу сети кафе «АндерСон» признали иноагентом

Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову признали иноагентом

10 октября 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Сеть кафе «АндерСон» выплатит полмиллиарда рублей после проверки ФНС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Анастасия Татулова, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, внесена в реестр иностранных агентов Минюстом РФ. Причиной стали ее публикации в социальных сетях, критикующие специальную военную операцию, и информационная помощь от иностранных агентов, согласно судебным материалам. «[Татулова] осуществляет политическую деятельность… находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — отмечается в документах, передает ТАСС. В судебных материалах указано, что Татулова распространяла сообщения лиц, включенных в реестр иностранных агентов, и критиковала действия властей. Татулова известна своей предпринимательской деятельностью и общественной работой в России. Она продала свой бизнес в 2023 году и переехала в Португалию. 5 апреля 2024 года ее имя появилось в списке иностранных агентов, но суд отклонил ее иск об исключении из реестра. Сеть кафе «АндерСон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) штраф в размере свыше 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства. Как выяснилось в ходе проверок, компания использовала схемы для выплаты «серых» зарплат и установки подменных касс, что привело к формированию скрытой выручки более миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Татулова, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, внесена в реестр иностранных агентов Минюстом РФ. Причиной стали ее публикации в социальных сетях, критикующие специальную военную операцию, и информационная помощь от иностранных агентов, согласно судебным материалам. «[Татулова] осуществляет политическую деятельность… находится под иностранным влиянием в виде предоставления иностранными источниками помощи в иной форме (информационная помощь)», — отмечается в документах, передает ТАСС. В судебных материалах указано, что Татулова распространяла сообщения лиц, включенных в реестр иностранных агентов, и критиковала действия властей. Татулова известна своей предпринимательской деятельностью и общественной работой в России. Она продала свой бизнес в 2023 году и переехала в Португалию. 5 апреля 2024 года ее имя появилось в списке иностранных агентов, но суд отклонил ее иск об исключении из реестра. Сеть кафе «АндерСон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) штраф в размере свыше 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства. Как выяснилось в ходе проверок, компания использовала схемы для выплаты «серых» зарплат и установки подменных касс, что привело к формированию скрытой выручки более миллиарда рублей.