Зять челябинского олигарха Аристова Кретов подал в суд на приставов

10 октября 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Истец оспаривает действия приставов по взысканию с ГК «Ариант» 47 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Группа компаний «Ариант», основным владельцем которой является Александр Кретов, зять бизнесмена Александра Аристова, подала в суд службу судебных приставов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Фирма Кретова оспаривает действия приставов, которые начали процесс по взысканию с ГК «Ариант» 47 млрд рублей. «Истец: ООО «Группа компаний «Ариант». Ответчик: Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов. Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», — указано в документах. Заявление пока не принято к производству. В ГК «Ариант» Кретову принадлежит 99% долей. Еще один процент принадлежит его отцу Владимиру Кретову. До апреля этого года ГК «Ариант» была учредителем таких компаний как «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центра пищевой индустрии «Ариант». По требованию Генпрокуратуры РФ все эти активы переданы государству. С основателя «Арианта» Александра Аристова, его дочери Елены Кретовой и зятя Александра Кретова взыскивают в пользу государства по 46,6 млрд рублей. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». На все активы, счета и недвижимость Аристовых и Кретовых наложен арест. Ранее Александр Кретов говорил, что не согласен с претензиями Генпрокуратуры. В последнее время бывшие хозяева национализированных активов «Арианта» суды не комментируют. Дочь Александра Аристова Елена Кретова пытается через суд вернуть в семейную собственность большой земельный участок на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа компаний «Ариант», основным владельцем которой является Александр Кретов, зять бизнесмена Александра Аристова, подала в суд службу судебных приставов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Фирма Кретова оспаривает действия приставов, которые начали процесс по взысканию с ГК «Ариант» 47 млрд рублей. «Истец: ООО «Группа компаний «Ариант». Ответчик: Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов. Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», — указано в документах. Заявление пока не принято к производству. В ГК «Ариант» Кретову принадлежит 99% долей. Еще один процент принадлежит его отцу Владимиру Кретову. До апреля этого года ГК «Ариант» была учредителем таких компаний как «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центра пищевой индустрии «Ариант». По требованию Генпрокуратуры РФ все эти активы переданы государству. С основателя «Арианта» Александра Аристова, его дочери Елены Кретовой и зятя Александра Кретова взыскивают в пользу государства по 46,6 млрд рублей. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». На все активы, счета и недвижимость Аристовых и Кретовых наложен арест. Ранее Александр Кретов говорил, что не согласен с претензиями Генпрокуратуры. В последнее время бывшие хозяева национализированных активов «Арианта» суды не комментируют. Дочь Александра Аристова Елена Кретова пытается через суд вернуть в семейную собственность большой земельный участок на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске.