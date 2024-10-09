09 октября 2024

Нижний Тагил накрыл огромный слой снега. Видео

Высота снежного покрова в Нижнем Тагиле достигла восьми сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
На улицы Нижнего Тагила вывели уборочную технику Фото:

Нижний Тагил в ночь на 10 октября завалило снегом. Высота снежного покрова достигла 7-8 сантиметров. На улицы города выехала уборочная техника, рассказал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«Ночью на дороги города была выведена вся техника. Наши дорожные службы продолжают уборку улиц. По их данным, высота снежного покрова к утру достигла 7-8 сантиметров», — написал глава Нижнего Тагила.

Сильный снег обрушился уже вечером 9 октября на Кушву и Верхнюю Салду. Замело дороги и в северной части Свердловской области. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.

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Нижний Тагил в ночь на 10 октября завалило снегом. Высота снежного покрова достигла 7-8 сантиметров. На улицы города выехала уборочная техника, рассказал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Ночью на дороги города была выведена вся техника. Наши дорожные службы продолжают уборку улиц. По их данным, высота снежного покрова к утру достигла 7-8 сантиметров», — написал глава Нижнего Тагила. Сильный снег обрушился уже вечером 9 октября на Кушву и Верхнюю Салду. Замело дороги и в северной части Свердловской области. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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