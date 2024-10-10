ФСБ задержала екатеринбуржца и нашла у него патроны для пулемета

У екатеринбуржца, задержанного тюменским управлением ФСБ за вымогательство, обнаружены боевые патроны. В отношении него возбуждено второе уголовное дело, рассказал URA.RU источник.
«Мужчина был задержан за вымогательство и сейчас содержится в СИЗО Тюмени. Во время обыска в его екатеринбургской квартире сотрудники ФСБ обнаружили 20 боевых патронов для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Хозяин жилья заявил, что нашел их в подъезде и оставил себе», — объяснил собеседник агентства.
Патроны изъяли, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение оружия». Ранее на него уже было заведено дело по ст. 163 — «Вымогательство».
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