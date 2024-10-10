ФСБ задержала екатеринбуржца и нашла у него патроны для пулемета

10 октября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мужчина заявил, что нашел патроны в подъезде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У екатеринбуржца, задержанного тюменским управлением ФСБ за вымогательство, обнаружены боевые патроны. В отношении него возбуждено второе уголовное дело, рассказал URA.RU источник. «Мужчина был задержан за вымогательство и сейчас содержится в СИЗО Тюмени. Во время обыска в его екатеринбургской квартире сотрудники ФСБ обнаружили 20 боевых патронов для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Хозяин жилья заявил, что нашел их в подъезде и оставил себе», — объяснил собеседник агентства. Патроны изъяли, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение оружия». Ранее на него уже было заведено дело по ст. 163 — «Вымогательство». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У екатеринбуржца, задержанного тюменским управлением ФСБ за вымогательство, обнаружены боевые патроны. В отношении него возбуждено второе уголовное дело, рассказал URA.RU источник. «Мужчина был задержан за вымогательство и сейчас содержится в СИЗО Тюмени. Во время обыска в его екатеринбургской квартире сотрудники ФСБ обнаружили 20 боевых патронов для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Хозяин жилья заявил, что нашел их в подъезде и оставил себе», — объяснил собеседник агентства. Патроны изъяли, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение оружия». Ранее на него уже было заведено дело по ст. 163 — «Вымогательство».