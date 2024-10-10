ФСБ задержала екатеринбуржца и нашла у него патроны для пулемета

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, патроны для пулемета, патронташ
Мужчина заявил, что нашел патроны в подъезде (архивное фото) Фото:

У екатеринбуржца, задержанного тюменским управлением ФСБ за вымогательство, обнаружены боевые патроны. В отношении него возбуждено второе уголовное дело, рассказал URA.RU источник.

«Мужчина был задержан за вымогательство и сейчас содержится в СИЗО Тюмени. Во время обыска в его екатеринбургской квартире сотрудники ФСБ обнаружили 20 боевых патронов для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Хозяин жилья заявил, что нашел их в подъезде и оставил себе», — объяснил собеседник агентства.

Патроны изъяли, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение оружия». Ранее на него уже было заведено дело по ст. 163 — «Вымогательство».

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У екатеринбуржца, задержанного тюменским управлением ФСБ за вымогательство, обнаружены боевые патроны. В отношении него возбуждено второе уголовное дело, рассказал URA.RU источник. «Мужчина был задержан за вымогательство и сейчас содержится в СИЗО Тюмени. Во время обыска в его екатеринбургской квартире сотрудники ФСБ обнаружили 20 боевых патронов для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Хозяин жилья заявил, что нашел их в подъезде и оставил себе», — объяснил собеседник агентства. Патроны изъяли, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение оружия». Ранее на него уже было заведено дело по ст. 163 — «Вымогательство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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