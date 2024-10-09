Свердловским бойцам СВО готовят новые льготы по коммуналке, мэры озадачены

10 октября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Число должников по коммуналке среди бойцов СВО и их семей растет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области для участников спецоперации и их семей готовят новые льготы, в том числе по коммунальным платежам. Военные смогут рассчитывать на субсидии, однако ситуация смущает мэров — выпадающие доходы в и так недофинансированную систему ЖКХ никто якобы возмещать не будет. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи в «Гранатовой бухте», которая проходила с участием чиновников правительства. «Минсоцполитики разработало положение. Его хотят утвердить с рядом льгот и преференций по поддержке и отсрочкам, в том числе и по коммунальным платежам. Их предлагают субсидировать не только малоимущим, но и семьям участников СВО», — поделился один собеседник. Вопрос получил актуальность после того, как в регионе стало расти число должников за услуги ЖКХ среди бойцов и их близких. При этом традиционные меры воздействия по отношению к ним не применяют. «Но и не понятно, как компенсировать нашим предприятиям ЖКХ эти выпавшие доходы. Решение — не беспокоить должников, а по факту где источник финансирования?», — поделился настроением источник, знакомый с деталями совещания. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитики Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Собрание в «Гранатовой бухте» проходило 8—9 октября. В списке тем, которые обсуждали, санкции по отношению к главам, которые не выполняют KPI по набору контрактников, а также новые тарифы на ЖКХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области для участников спецоперации и их семей готовят новые льготы, в том числе по коммунальным платежам. Военные смогут рассчитывать на субсидии, однако ситуация смущает мэров — выпадающие доходы в и так недофинансированную систему ЖКХ никто якобы возмещать не будет. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи в «Гранатовой бухте», которая проходила с участием чиновников правительства. «Минсоцполитики разработало положение. Его хотят утвердить с рядом льгот и преференций по поддержке и отсрочкам, в том числе и по коммунальным платежам. Их предлагают субсидировать не только малоимущим, но и семьям участников СВО», — поделился один собеседник. Вопрос получил актуальность после того, как в регионе стало расти число должников за услуги ЖКХ среди бойцов и их близких. При этом традиционные меры воздействия по отношению к ним не применяют. «Но и не понятно, как компенсировать нашим предприятиям ЖКХ эти выпавшие доходы. Решение — не беспокоить должников, а по факту где источник финансирования?», — поделился настроением источник, знакомый с деталями совещания. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитики Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Собрание в «Гранатовой бухте» проходило 8—9 октября. В списке тем, которые обсуждали, санкции по отношению к главам, которые не выполняют KPI по набору контрактников, а также новые тарифы на ЖКХ.