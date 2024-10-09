В Перми на 20 млн рублей подорожал офис бывшего филиала Росбанка

В Перми повторно выставили на продажу офис «Росбанка». Его стоимость составляет 55 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше цены, за которую актив продавали в 2022 году. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
«Продам помещение общей площадью 398,2 квадратных метра на первом этаже 5-этажного жилого дома в центре города по адресу: Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. К помещению прилагается выделенная парковка на 5-7 мест во дворе дома с огороженной территорией», — указано в объявлении.
В сентябре 2022 года помещение бывшего офиса «Росбанка» продавали за 35 миллионов рублей. Тогда из-за смены формата присутствия в городе прекратил работу один из пермских филиалов кредитного учреждения.
Ранее URA.RU рассказывало, что банк ВТБ выставил на продажу свой бывший офис в Лысьве. Объект недвижимости предлагалось приобрести за 30,9 млн рублей.
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