09 октября 2024

В Перми на 20 млн рублей подорожал офис бывшего филиала Росбанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекламное интервью для Росбанка. Екатеринбург
Бывший офис Росбанка в центре Перми продается за 55 миллионов рублей Фото:

В Перми повторно выставили на продажу офис «Росбанка». Его стоимость составляет 55 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше цены, за которую актив продавали в 2022 году. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Продам помещение общей площадью 398,2 квадратных метра на первом этаже 5-этажного жилого дома в центре города по адресу: Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. К помещению прилагается выделенная парковка на 5-7 мест во дворе дома с огороженной территорией», — указано в объявлении.

В сентябре 2022 года помещение бывшего офиса «Росбанка» продавали за 35 миллионов рублей. Тогда из-за смены формата присутствия в городе прекратил работу один из пермских филиалов кредитного учреждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что банк ВТБ выставил на продажу свой бывший офис в Лысьве. Объект недвижимости предлагалось приобрести за 30,9 млн рублей.

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В Перми повторно выставили на продажу офис «Росбанка». Его стоимость составляет 55 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше цены, за которую актив продавали в 2022 году. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Продам помещение общей площадью 398,2 квадратных метра на первом этаже 5-этажного жилого дома в центре города по адресу: Пермь, проспект Комсомольский, 72. Имеет отдельный вход. К помещению прилагается выделенная парковка на 5-7 мест во дворе дома с огороженной территорией», — указано в объявлении. В сентябре 2022 года помещение бывшего офиса «Росбанка» продавали за 35 миллионов рублей. Тогда из-за смены формата присутствия в городе прекратил работу один из пермских филиалов кредитного учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что банк ВТБ выставил на продажу свой бывший офис в Лысьве. Объект недвижимости предлагалось приобрести за 30,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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