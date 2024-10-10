Игорь Крутой подтвердил возвращение Леонтьева на сцену

Леонтьев после долгого перерыва выступит на юбилейных вечерах Крутого

10 октября 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Валерий Леонтьев впервые за несколько лет выступит на концертах в Москве Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Композитор Игорь Крутой подтвердил URA.RU участие певца Валерия Леонтьева в его юбилейных концертах в Москве. Известно, что Леонтьев будет выступать два дня. Грядущее возвращение Валерия Леонтьева на большую сцену в Москве — одна из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Как известно, после начала пандемии легендарный певец отказался от гастролей и выступлений, чтобы не создавать угрозу для здоровья зрителей. Впрочем, время тишины для Валерия Яковлевича закончилось. О том, что Леонтьев планирует выступить на юбилейных творческих вечерах Игоря Крутого, стало известно буквально пару недель назад. Говорили, что Валерий Яковлевич, который в последнее время ведет закрытый образ жизни, не смог отказать другу и согласился выступить на его юбилее. Сегодня эту информацию подтвердил и сам композитор. «Я прилично волнуюсь, потому что 8—9 ноября состоятся мои юбилейный концерты, в которых гостями будут много популярных артистов, — сообщил композитор в социальных сетях. — И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев». Новость по теме Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России Имя Леонтьева в афише грядущих концертов Крутого стоит первым. Как стало известно корреспонденту URA.RU, Валерий Яковлевич планирует выступать в течение двух дней. Программа юбилейного концерта уже сверстана. Предполагается, что на вечерах Валерий Яковлевич исполнит не одну, а сразу несколько композиций, написанных в тандеме с композитором. Напомним, что Леонтьев и Крутой создали немало песен, которые актуальны и по сей день: «Я позабыл твое лицо», «Сокровища Черного моря», «Акула из Гонолулу». К возвращению Леонтьева активно готовятся и его многочисленные поклонники, которые не видели любимого исполнителя на сцене уже больше четырех лет. Они регулярно устраивают любимому артисту разные сюрпризы. Не обойдется без них и на сей раз. «Валерий Яковлевич услышал наши мольбы и дал согласие на участие, — пишут они. — Такие легендарные артисты не должны уходить со сцены, они должны радовать как можно дольше. Мы все очень по нему соскучились. Так надолго он еще никогда от нас не уходил». К слову, помимо Леонтьева, участие в творческих вечерах Игоря Крутого подтвердила и Ирина Аллегрова. Помимо этого, на юбилее Крутого планируют выступить Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Композитор Игорь Крутой подтвердил URA.RU участие певца Валерия Леонтьева в его юбилейных концертах в Москве. Известно, что Леонтьев будет выступать два дня. Грядущее возвращение Валерия Леонтьева на большую сцену в Москве — одна из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Как известно, после начала пандемии легендарный певец отказался от гастролей и выступлений, чтобы не создавать угрозу для здоровья зрителей. Впрочем, время тишины для Валерия Яковлевича закончилось. О том, что Леонтьев планирует выступить на юбилейных творческих вечерах Игоря Крутого, стало известно буквально пару недель назад. Говорили, что Валерий Яковлевич, который в последнее время ведет закрытый образ жизни, не смог отказать другу и согласился выступить на его юбилее. Сегодня эту информацию подтвердил и сам композитор. Имя Леонтьева в афише грядущих концертов Крутого стоит первым. Как стало известно корреспонденту URA.RU, Валерий Яковлевич планирует выступать в течение двух дней. Программа юбилейного концерта уже сверстана. Предполагается, что на вечерах Валерий Яковлевич исполнит не одну, а сразу несколько композиций, написанных в тандеме с композитором. Напомним, что Леонтьев и Крутой создали немало песен, которые актуальны и по сей день: «Я позабыл твое лицо», «Сокровища Черного моря», «Акула из Гонолулу». К возвращению Леонтьева активно готовятся и его многочисленные поклонники, которые не видели любимого исполнителя на сцене уже больше четырех лет. Они регулярно устраивают любимому артисту разные сюрпризы. Не обойдется без них и на сей раз. «Валерий Яковлевич услышал наши мольбы и дал согласие на участие, — пишут они. — Такие легендарные артисты не должны уходить со сцены, они должны радовать как можно дольше. Мы все очень по нему соскучились. Так надолго он еще никогда от нас не уходил». К слову, помимо Леонтьева, участие в творческих вечерах Игоря Крутого подтвердила и Ирина Аллегрова. Помимо этого, на юбилее Крутого планируют выступить Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков и другие.